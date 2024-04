Spaccate, la ricetta del Comune: 200 mila euro in street tutor, attività culturali e presidi

Il Comune di Bologna intensifica la lotta alla criminalità con un piano d'azione in risposta alle numerose "spaccate" che hanno colpito il centro cittadino. Utilizzando mattoni e materiali da costruzione per infrangere le vetrine dei negozi, i malviventi hanno sollevato preoccupazioni significative tra i commercianti. In tale contesto, il sindaco Matteo Lepore ha destinato 200.000 euro per l'impiego di street tutor e per l'organizzazione di eventi culturali, mirando a vivacizzare le strade e scoraggiare atti criminosi.

Un'imminente ordinanza mirerà a rafforzare la sicurezza nei cantieri, sia pubblici che privati, richiedendo chiusure sicure o sorveglianza per scongiurare l'utilizzo illecito di materiali da parte dei criminali.