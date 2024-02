Lepore: “Il governo manda ispettori per minacciare i sindaci”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

È un Matteo Lepore che non le manda a dire quello che, nel pomeriggio di ieri, ha presentato in SalaBorsa il libro di Alessandro Zan, insieme all’autore e alla segretaria dem di Bologna Federica Mazzoni.

"Mi rifiuto – dice il sindaco, come scrive la Dire – di pensare che nel nostro Paese non ci sia un'alternativa ad una destra xenofoba e sovranista come quella che abbiamo ora al governo". Il governo sta usando "i manganelli di Stato" e allo stesso tempo "manda gli ispettori città per città a minacciare i sindaci. Attenzione, sono cose che strisciano ma che alla fine costruiranno un disegno molto chiaro". Oggi, aggiunge Lepore, "la lotta è sull'egemonia culturale nel Paese, oggi Meloni è più interessata alle riforme istituzionali per rimanere al potere che al futuro del Paese: lo vedremo dopo le europee, quando ci sarà sicuramente una manovra lacrime e sangue". Quella sui diritti di cui parla il libro di Zan "è una battaglia che il PD deve portare avanti alla luce di questi tempi preoccupanti e bui", sottolinea la segretaria Mazzoni, citando le immagini "sconcertanti e gravi" arrivate da Pisa con le manganellate della polizia sugli studenti. "Tempi davvero bui non degni di un Paese civile e della Costituzione", continua Mazzoni, con un governo che "non possiamo certo definire di centrodestra, ma di vera destra".

Interrogato sull’ipotesi terzo mandato, di cui si discute molto a Roma come in viale Aldo Moro, Lepore ha detto: “Gli emendamenti presentati dalla Lega sono un'evidente strategia per ridare le carte all'interno del partito tra Salvini e Zaia. Salvini scende nei sondaggi e ha bisogno del sostegno del proprio partito, chi mette il proprio partito davanti al futuro della comunità sta commettendo un sopruso. Se noi continuiamo a parlare solo di noi stessi, dei nostri terzi mandati, delle questioni che ci riguardano come ruoli personali e dei nostri incarichi, chi mai potrà avvicinarsi alla dimensione sociale della democrazia?". Il riferimento è al tema della serata, ovvero le unioni civili e il riconoscimento dei bambini nati da coppie dello stesso sesso: “Perché i sindaci firmano per riuscire ad avere il riconoscimento di bambini che nascono da coppie dello stesso sesso? Mica per farci pubblicità, ma perché - afferma Lepore - conosciamo queste storie direttamente". Quindi "o noi ritorniamo a rappresentare storie vere di persone in carne e ossa e sulla base di quello ci esponiamo e facciamo le nostre proposte oppure non avremo mai più la credibilità. E siccome ci chiamiamo Partito Democratico questa verità la dobbiamo andare a ricercare. Ci vorrà tempo? Sicuramente. Ma ci vuole anche un po' di tempo per ascoltare”. Proprio sul tema dei diritti "Bologna è sempre stata all'avanguardia", dice invece Zan, citando poi le urla che arrivarono dai banchi della destra alla bocciatura del ddl con il suo nome: “Sicuramente, quello non è l’ultimo capitolo di questa storia”.

