Maratona e disagi. Lepore: "Si rifarà e i cittadini saranno avvisati in tempo" | VIDEO

Nei prossimi giorni in programma una riunione a cui parteciperanno organizzatori, Polizia locale e quartieri per fare il punto su quanto accaduto

Il sindaco Matteo Lepore incassa la pioggia di critiche per i disagi legati alla prima Bologna Marathon e non mette in dubbio che l'evento si ripeterà, anzi guarda già alla prossima edizione: i cittadini "saranno informati mesi prima e saranno organizzate tutte le cose che dovranno essere organizzate", promette Lepore a margine di un'iniziativa della Uil.

Rispetto alla manifestazione di domenica "prendiamo tutte le osservazioni che sono state fatte", afferma il sindaco, impegnandosi a convocare "nei prossimi giorni", insieme a Mattia Santori (delegato ai grandi eventi sportivi) e Roberta Li Calzi (assessora allo Sport), una riunione a cui parteciperanno "gli organizzatori, la Polizia locale, i Quartieri e faremo il punto su tutto ciò che ha funzionato e su tutto ciò che non ha funzionato".

Bologna, assicura Lepore, "può organizzare grandi eventi sportivi, abbiamo fatto un grande Giro d'Italia per la partenza, quindi credo che se ci organizziamo le cose le possiamo fare. I cittadini devono sapere che hanno un sindaco con le maniche rimboccate e che non si spaventa di certo di fronte alle prime critiche, anzi è molto contento che ci siano critiche e suggerimenti".

Di certo, mette in chiaro Lepore, sulla volontà di organizzare manifestazioni come quella di domenica non si fa marcia indietro: "Bologna sarà ricca di eventi sportivi, tanti di questi verranno fatti nella città. Ci saranno mezze maratone e un'altra edizione della maratona, dobbiamo fissare la data non appena saremo pronti per poterla organizzare a dovere e credo sia giusto rassicurare i cittadini che per le prossime edizioni saranno informati mesi prima". Intanto, sottolinea il primo cittadino, va considerato che la maratona appena trascorsa rappresentava il recupero di un evento che si sarebbe dovuto svolgere in tutt'altro momento, "ma poi è arrivato improvvisamente il Covid. Evidentemente ci sono degli aspetti che si potevano fare meglio e nella prossima edizione sicuramente sarà così", promette Lepore. (Dire)