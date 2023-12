Due anni di Lepore sindaco. Intervista a Collot di Potere al Popolo

Sono passati due anni dall’inizio del mandato di Matteo Lepore come sindaco di Bologna. Due anni segnati dai residui da eventi negativi, come le scorie della pandemia da Covid-19 e come l’alluvione dello scorso maggio. Sono stati anche due anni di grossi progetti, come le linee del tram, il Passante di mezzo e la Città 30: tre opere che cambieranno profondamente la viabilità e la vivibilità di Bologna. Insieme all’articolo che prova a segnare un bilancio tra ciò che è stato annunciato in campagna elettorale e ciò che finora è stato fatto, BolognaToday ha interpellato alcune voci dell’opposizione, partendo dai punti salienti evidenziati nel programma metropolitano 2021-2026: crescita economica; diritto alla salute; verde, mobilità sostenibile e trasporti; educazione, cultura e sport; casa e comunità.

Parola a Marta Collot, portavoce nazionale di Potere al Popolo e candidata alla presidenza dell’Emilia-Romagna nel 2020 e come sindaca di Bologna nel 2021.

Che due anni sono stati?

Due anni di amministrazione sono stati una grande operazione di marketing. Nella sostanza, però, c'è stata grande continuità con l'amministrazione Merola, specialmente sui temi più rilevanti come l'ambiente e la questione della casa. Non c'è stato nessun passo in avanti. Ad esempio, sul Passante: la recente alluvione ha dimostrato quali sono le conseguenze del cambiamento climatico e della gestione del territorio. Mi sembra sia chiaro ed evidente per tutti di come sia pericolosa un'opera come il Passante, anche per la salvaguardia dell'ambiente e della salute delle persone.

Quali sono i punti più critici del progetto Passante?

Finché si punta sull'auto, incentivando il trasporto su ruote, di strade ce ne sarà sempre più bisogno e ad un certo punto non basterà neanche più il Passante. Bisognerebbe risolvere in modo alternativo, puntando su un altro tipo di mobilità. E poi quel traffico che aumenterà avrà conseguenze sull'ambiente, sull'impermeabilizzazione del suolo, sulla salute delle persone. Il Passante non solo porterà più traffico in tangenziale, ma anche in città. Si tratta di una grande opera demagogica, che tra l'altro stride fortemente con la delibera della Città 30.

Quindi non siete d'accordo sulla Città 30.

Non siamo d'accordo sul tipo di operazione. Certo, c'è un tema sicurezza, e questo dibattito è uscito fuori proprio per i tanti incidenti, ma è un modo demagogico e probabilmente inutile di affrontare la questione. Il problema c'è ed è grave, ma la delibera diventa ipocrita dal momento che è stata spacciata anche come un'opera ecologica. Io credo che questa amministrazione non possa parlare di ecologia dal momento che porta avanti un'opera mostruosa come il Passante. Il Passante è stato contestato da tutta la città ma i comitati cittadini non sono mai stati ascoltati. Inoltre, la valutazione ambientale è stata posticipata, mentre quella sull'impatto sanitario non è stata fatta, nonostante il movimento No Passante dallo scorso autunno si ritrovi ogni lunedì di fronte a Palazzo d'Accursio per protestare contro l'opera. Nessuno è mai sceso a parlare con loro. Questo è un esempio molto pratico e molto concreto di quello che è la gestione Lepore. La realtà è che c'è un grande problema di democrazia in questa città, ecco.

La sensazione di poco ascolto delle opposizioni è condivisa anche da Di Benedetto, consigliere comunale della Lega.

Sì, è vero. Devo dire però che l'opposizione fatta dalla destra sia in Regione che in Comune è strumentale. In realtà, sulle questioni di fondo, sono tutti d'accordo. C'è una finta apertura solo a realtà e associazioni vicine alla linea dell'amministrazione, mentre c'è una chiusura totale rispetto a chi non la pensa come loro. Di fondo, in questa amministrazione, c'è una mostruosa arroganza. La questione del comitato No Passante lo dimostra. Un'altra dimostrazione è quella relativa alle nuove costruzioni: noi siamo da anni al fianco dei cittadini contro i palazzoni in costruzione in zona Due Madonne. Ci è stato risposto che dovevamo abituarci al nuovo skyline di Bologna. Successivamente hanno modificato il PUG, perché effettivamente si sono resi conto che avevano dato uno strapotere in mano ai privati esagerato. I problemi di democrazia sono stati evidenziati anche sul nascere di questa amministrazione, con il caso relativo al consigliere di Potere al Popolo nel quartiere San Donato inizialmente estromesso. Anche il sindaco si era espresso sulla questione, senza neanche riconoscere l'errore e la responsabilità e lasciandoci procedere per vie legali. Questo è: si può parlare più di una corte del Re Sole più che di vera e propria democrazia e ascoltare chi ha opinioni differenti.

Prima abbiamo sfiorato il tema della casa: voi da anni siete in prima linea per fronteggiare la crisi abitativa che affligge Bologna.

Credo sia un tema centrale che fa capire quali siano le priorità dell'amministrazione. Al fianco di Asia e Usb portiamo avanti la lotta da anni, sia su un piano politico che su un piano pratico. Anche lì: negli ultimi anni, già da prima di Lepore, c'è stato un progressivo disinteresse sul tema. Ogni giorno in questa città ci sono famiglie che vengono mandate in mezzo ad una strada, oppure smembrate con soluzioni emergenziali che separano i figli minori e le madri dai padri, lasciati in strada. Queste misure non risolvono il problema: la questione va affrontata in modo strutturale. C'è un caso significativo: due settimane dopo la prima ondata di alluvione, in piena allerta meteo, ci sono stati due sfratti. Si diceva di stare in casa, di non uscire, e non si è pensato di bloccare gli sfratti almeno in quei giorni così complicati. La realtà è che non si pensa alle fasce più fragili. Questo è solo un esempio, ma è molto emblematico di come venga gestito il problema casa in questa città. E Acer continua con questa politica.

Il Piano casa?

In questi fantomatici piani manca sempre un concetto: edilizia residenziale pubblica. Anche nell'immaginario comune, la casa popolare è stata sostituita in un'accomodazione emergenziale e temporanea, non in una vera e propria casa in cui vivere una vita intera. Questo per colpa anche della legge regionale che dalle varie giunte non è mai stata messa in discussione. La legge, ad esempio, ha modificato la soglia dell'ISEE: in pratica bisogna essere poveri in canna per accedere alla casa popolare, ma appena si riesce a migliorare la propria situazione economica si è costretti a lasciarla perché non si è più idonei. In questo modo non è permessa la stabilizzazione. Per famiglie con un reddito medio basso è impossibile trovare un affitto a prezzi ragionevoli. E questa conseguenza di una visione politica intrapresa dalla città negli ultimi dieci anni. Chiunque può rendersi conto del cambiamento, sia della città ma anche della regione. A me sembra che Lepore sia perfettamente in linea con l'idea di regione di Bonaccini: grandi eventi e turistificazione di massa, che però rendono Bologna una città di plastica che espelle le fasce popolari e gli studenti. Gli studenti sono sempre stati trattati come una risorsa da spremere, ma erano inseriti nel tessuto cittadino. Adesso invece si punta sul turismo di eccellenza e anche sugli studenti di eccellenza; basta guardare agli studenti di lusso che crescono in città, mentre gli altri siano palesemente insufficienti e spesso inadeguati. Non c'è regolamentazione sugli affitti, e non c'è controllo sul tipo di immobili che vengono messi a disposizione, come le cantine che vengono reinventate come monolocali. Tutto questo porta il prezzo della casa alle stelle, senza nessun tipo di freno al mercato immobiliare privato. Questo per non parlare delle discriminazioni che alcune persone di nazionalità non italiana subiscono nel momento in cui cercano casa: alcuni casi sono noti, ma il fenomeno è diffusissimo.

L'ultima domanda è relativa al tema sicurezza: voi siete molto attivi sia in Bolognina che al Pilastro.

I controlli a tappeto di luglio, dopo quelli di febbraio, dimostrano una certa continuità ideologica tra Partito Democratico e la destra, e non solo a Bologna. Il problema non si risolve solamente con ronde o controlli a tappeto. La sicurezza in città è garantita dalla sicurezza sociale. Se ci sono situazioni di povertà, di emarginazione, di disoccupazione, allora è più probabile che possano nascere situazioni di microcriminalità. I controlli a tappeto non risolvono il problema alla radice, ma è un buon modo per distogliere l'attenzione da altri problemi. Parlando di controlli, a me piacerebbe un controllo a tappeto sui lavoratori tenuti in nero o su quanti contratti di affitto in nero esistono. Anche questi sarebbero controlli da fare in città, e invece si punta sulla legalità solo nei quartieri più poveri e solo nei confronti delle persone più emarginate.