Due anni di Lepore sindaco. Intervista a Stanzani di Forza Italia

Sono passati due anni dall’inizio del mandato di Matteo Lepore come sindaco di Bologna. Due anni segnati dai residui da eventi negativi, come le scorie della pandemia da Covid-19 e come l’alluvione dello scorso maggio. Sono stati anche due anni di grossi progetti, basti pensare alle linee del tram, al Passante di mezzo e alla Città 30: tre opere che cambieranno profondamente la viabilità e la vivibilità di Bologna. Insieme all’articolo che prova a segnare un bilancio tra ciò che è stato annunciato in campagna elettorale e ciò che finora è stato fatto, BolognaToday ha deciso di intervistare alcune voci dell’opposizione, partendo dai punti salienti evidenziati nel programma metropolitano 2021-2026: crescita economica; diritto alla salute; verde, mobilità sostenibile e trasporti; educazione, cultura e sport; casa e comunità.

Parola a Nicola Stanzani, capogruppo di Fratelli d'Italia in consiglio comunale.

Come giudica questi primi due anni e oltre del mandato Lepore?

Potremmo dire che una grande promessa il sindaco Lepore l’ha mantenuta, e cioè quella di fare di Bologna la città più progressista d’Italia. Con il termine ‘progressista’, però, si indicano cose diverse. Io credo che lui l’abbia interpretata nella maniera ideologica. Il progressismo si nutre di utopia, sostanzialmente irrealizzabile, lontano dal presente e dai bisogni effettivi di una città. Per esempio, di fronte al problema serio della sicurezza stradale, si risponde con la Città 30, che è appunto un’utopia, uno slogan. È l’idea di rispondere con una formula magica e cavarsela così. È un atteggiamento tipicamente progressista e tipicamente utopico. Si fa questo invece di lavorare sui punti specifici in cui la sicurezza stradale non c’è, e agire sulla viabilità per rendere più rispondente alle esigenze di tutti. L’incidentalità grave si risolve calandosi nel territorio, e invece si risponde in maniera utopistica.

Un altro esempio: il tema dell’integrazione. Tantissimi giovani e giovanissimi hanno bisogno di integrarsi nel tessuto sociale. Per diventare italiani devono fare un percorso, un percorso che non sia ad ostacoli, ma che sia serio e dignitoso. Di fronte ai problemi dell’accoglienza, che fa acqua da tutte le parti per colpa un po’ di tutti, si risponde con uno Ius Soli ‘alla bolognese’, che ancora una volta è un’utopia, uno slogan, e che non risolve i problemi che i ragazzi non italiani affrontano nella vita quotidiana. È uno slogan che serve a raccontare favole. Il progressismo punta ad un’utopia che si nutre di manicheismo, due parole che possono descrivere questa giunta. Manicheismo significa creare due fazioni, i buoni e i cattivi. Per cui si crea un’impossibilità di avere un dialogo costruttivo tra maggioranza e opposizione, che si riflette nell’impossibilità di portare un contributo, di arrivare ad un compromesso e quindi di collaborare nell’amministrare la città. Ecco: tutte queste cose sono impossibili. Per questo Lepore ha mantenuto la promessa: perseguire un’ideologia utopica e manicheista quasi alla perfezione. Una regola che si pone anche come faro a livello nazionale, visto lo stretto rapporto con il Movimento 5 Stelle, come testimonia la recente nomina di Giulia Sarti. Uno spostamento non a sinistra e non verso movimenti popolari: Marta Collot non credo sia contenta di certe alleanze, ecco. Lo spostamento è verso un populismo radical chic.

Uno dei temi che segna la cifra di questo mandato è sicuramente quello legato alla mobilità.

Il Passante, il tram e la Città 30 sono ovviamente argomenti diversi, ma specialmente i primi due sono figli di equilibri di partito. Il Passante di Mezzo non è più il Passante Nord, ed è dovuto ad un equilibrio interno al Partito Democratico. Un equilibrio che si è trovato tra gli amministratori che rappresentano tutta la pianura, che non volevano il Passante sul proprio territorio, e gli interessi di Autostrade, che voleva gestire il tutto al di fuori di una gara europea, la quale si sarebbe resa necessaria se si fosse fatto il Passante Nord. Così, invece, diventa una sorta di manutenzione straordinaria che rimane in capo ad Autostrade. Un equilibrio che ha visto convertirsi anche Coalizione Civica e Movimento 5 Stelle, contrari all’opera fino al giorno prima delle elezioni. Questi equilibri, questi accordi politici, sono stati fatti tutti sopra la testa dei cittadini bolognesi.

Il tram rientra in queste logiche. Si rincorrono soluzioni in una mobilità che è tragica a Bologna, e questo lo vedono tutti. Si sceglie quindi di fare un’opera che avrà un grande impatto sulla città da tutti i punti di vista e che lascia molti dubbi e molte incertezze su come potrà risolvere i problemi di viabilità. Pensiamo al fatto che non si era pensato a come gestire le uscite dai passi carrai rispetto a questo treno di superficie, e quando se ne sono accorti hanno scelto di posizionare un semaforo ad ogni uscita dei passi carrai. Già solo questo aspetto qui quanto sarà problematico, ma anche all’enorme perdita di parcheggi in alcune zone nevralgiche, tipo il Palasport. O ancora: all’enorme intasamento di traffico che si creerà in alcune zone, come all’incrocio tra viale Pietramellara e via Matteotti. In quel punto passeranno due linee di tram con precedenza totale, in un punto già particolarmente delicato che diventerà ancora più nevralgico con la vicenda Garisenda. Non è tanto difficile prevedere un intasamento incredibile in quel punto.

Parliamo del tema sicurezza.

Come sempre Bologna è risultata tra le ultime province nella classifica de Il Sole 24 Ore per quanto riguarda la sicurezza. Si dice che a Bologna si denuncia molto e in altre città no, ma se comunque si denuncia tanto significa che qualche problema c’è. La sicurezza è una competenza che non investe solo il Comune, ma quando i problemi di sicurezza sono così diffusi è perché c’è un problema a monte di cui non si parla abbastanza, e cioè il degrado. Il degrado che c’è in piazza XX Settembre, in piazza dei Martiri, in centro storico, in zona universitaria, ma anche in altre aree in periferia, è un fatto che non viene affrontato, e ci si nasconde dietro ad un dito. Il degrado è il tessuto dove i problemi di sicurezza nascono. Il degrado nasce quando tutta la società, dalle istituzioni ai cittadini comuni, fa un passo indietro perché qualcun altro fa un passo avanti. Le zone degradate sono in mano a quello che non è convivenza civile: dai fatti di microcriminalità al vivere il bene comune senza rispetto per persone e cose. Ci sono persone che in evidente stato di ebrezza tengono in scacco chiunque passi da quelle parti, come ad esempio le donne. Oppure quando ci sono traffici di tutti i tipi, dagli stupefacenti alle biciclette rubate; quando c’è il mancato rispetto dei minimi standard igienici, e quindi si espletano i propri bisogni in pubblica piazza, o quando si bivacca in piazza tutto il giorno, ecco, questo è il degrado.

Il degrado va affrontato, e va affrontato prima della sicurezza. Quando parliamo di sicurezza, i buoi sono già scappati. E sul degrado, noi abbiamo una amministrazione che fa finta di non vedere. Il degrado si può combattere e si può anche vincere, ma bisogna volerlo. Servono due cose: competenza e volontà. E la volontà di farlo è assolutamente assente nella nostra amministrazione. Manca perché come per il traffico, per cui si pensa alla Città 30 e non a risolvere i punti più critici, quando si è lontani dalla città e dai bisogni dei cittadini, il degrado non lo vedi proprio. Le politiche di contrasto al degrado non sono politiche di destra, ma sono politiche che devono essere di sinistra, anche se sono parole che non mi piacciono. Le politiche di contrasto al degrado sono politiche sociali, perché il degrado è un problema sociale, di cui ne fanno le spese le persone con meno possibilità, perché chi ne ha possibilità dal degrado sfugge.

L'ultima domanda è sulla crisi immobiliare: a Bologna è diventato impossibile trovare casa.

È un discorso molto ampio, ma anche in questo caso è un’impostazione ideologica che permette di vedere un lato del problema e ignora gli altri. Clancy e Coalizione Civica difendono il Piano casa: si punta tutto sull’edilizia pubblica e sui cohousing, ma si combattono gli studentati di eccellenza. Questo significa agire per ideologia, fissandosi su un punto e dimenticando il resto, perché anche gli studentati privati rispondono all’emergenza abitativa. Il primo modo per combattere questa emergenza, che è una vera emergenza, e che insieme al declino demografico rischia veramente di far collassare la città. Il primo modo per evitare questo processo è non alimentarlo. Se noi, con le misure alla mobilità e non solo, rendiamo il centro storico invivibile ai residenti, succede che chi vive al centro scappa verso la periferia, avendo magari più possibilità di altri, e vede la possibilità di mettere a valore la propria casa in centro grazie al turismo. Vivere in centro oggi è impossibile: ci sono aree in cui i residenti non possono neanche avvicinarsi con la propria auto, neanche per fare il carico e scarico, neanche se vieni dall’ospedale e hai una gamba rotta o se hai difficoltà motorie. Questo è un castigo.

Il sindaco ha detto che la questione Garisenda è utile per “cogliere un’occasione” per portare avanti questa impostazione. Ma così facendo gli abitanti del centro si spostano in periferia, spingendo gli studenti ancora più fuori, nonostante le nostre imprese cerchino i giovani che potrebbero venire a vivere qui, mettere su famiglia e contrastare anche il declino demografico. Gli studenti ora stanno diminuendo per la prima volta nella sua millenaria storia, e le imprese non trovano lavoratori. È una tela di Penelope: facciamo gli studentati e i cohousing – anche se questi ultimi sono spesso falliti – e di notte disfiamo tutto. La politica abitativa deve partire dal centro storico, altrimenti questo effetto domino continuerà ad evolversi. Il centro sarà solo per i turisti, i residenti anziani in periferia e tutti gli altri fuori.