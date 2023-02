"Caro Sindaco ti aspetto in quartiere": tra incontri e sopralluoghi, la settimana di Lepore a Borgo Panigale

E' la volta di Borgo Panigale-Reno. Riprende anche nel 2023 "Caro sindaco ti aspetto in quartiere", la settimana che trascorre insieme alla Giunta nei quartieri della città. Dal 20 al 25 febbraio il sindaco Matteo Lepore e la Giunta saranno a Borgo Panigale-Reno. Agenda fitta di appuntamenti per primo cittadino e assessori:

Dal Consiglio di Quartiere Borgo Panigale-Reno aperto alla cittadinanza sul tram (lunedì 20 alle 20:30), alla parrocchia, al ricevimento dei cittadini, alle scuole, agli orti,ai parchi E poi mercoledì 22 febbraio sopralluogo del Sindaco e degli assessori Ara e Borsari al cantiere della nuova scuola dell'infanzia Pozzati.

Per incontrare sindaco e giunta ed essere ricevuti in quartiere è possibile prenotarsi scrivendo a dilloalsindaco@comune.bologna.it. I cittadini verranno ricontattati dallo staff per indicare ora e luogo.