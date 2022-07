Lettera sindaci a Draghi, Meloni all'attacco: "Istituzioni come sedi di partito". Bonaccini: "Surreale"

Secondo la leader di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni, con la lettera fiirmata ormai da tantissimi sindaci, Matteo Lepore compreso, perchè il Governo guidato da Mario Draghi vada avanti, le istituzioni sarebbero considerate alla stregua di "sedi di partito. Mi chiedo se sia corretto che questi sindaci e governatori che rappresentano tutti i cittadini che amministrano, anche quelli che la pensano diversamente, usino le Istituzioni così, senza pudore", afferma "La mancanza di regole e di buonsenso nella classe dirigente in Italia comincia a fare paura". Com'è noto, Fratelli d'Italia non è parte della maggioranza e con i sondaggi che lo darebbero come primo partito, spinge per andare alle elezioni anticipate.

"Quindi secondo la Meloni centinaia di sindaci (in realtà crescono di ora in ora) che stanno firmando appello per chiedere a Mario Draghi di restare sono tutti burattini? E i civici che firmano a chi risponderebbero? Semplicemente surreale", ha scritto sui social il presidente della Regione, Stefano Bonaccini.

"Quegli appelli sono stati trasversali - aggiunge Paolo Calvano, segretario regionale del PD dell’Emilia-Romagna - ma soprattutto motivati dal fatto che chi lavora a stretto contatto con il territorio e le comunità si rende conto che la tenuta sociale ed economica viene prima dell’interesse dei singoli partiti ed è consapevole, certamente più della Meloni, della fase complicata che il Paese sta vivendo. La Meloni dovrebbe avere più rispetto degli amministratori locali e del loro ruolo per il Paese".

"La Regione Emilia-Romagna non è roba vostra - ha risposto il deputato di Fratelli d'Italia, Galeazzo Bignami, al twitt di Bonaccini - E' di tutti. Anche di chi non la pensa come voi e- attacca - avete un senso delle istituzioni che coincide con lo Statuto del PD. La verità è che hanno il terrore del voto e usano le istituzioni, che sono di tutti, per i loro interessi e le loro poltrone".

Italia Viva raccoglie le firme

Intanto, Italia Viva ha avviato una raccolta firme sul sito "per dire al Presidente Draghi di restare perché il Paese ha bisogno della sua autorevolezza e credibilità - si legge sulla petizione - Siamo cittadini sconvolti dalla decisione dei Grillini di far dimettere Mario Draghi da Presidente del Consiglio. Ci sembra una scelta assurda e contro l’interesse degli italiani, specie in un momento così delicato a livello internazionale.

Chiediamo a Mario Draghi di tornare a Palazzo Chigi con un programma chiaro su pochi punti da comunicare in Parlamento, senza ulteriori trattative con le forze politiche di maggioranza e con un Governo di persone di sua stretta fiducia. Vogliamo che Draghi guidi l’Italia almeno fino alle elezioni del 2023".