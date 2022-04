PD e Anpi celebrano insieme la liberazione di Bologna | FOTO

Partito Democratico e Anpi tornano a fare fronte comune dopo le polemiche degli ultimi giorni. È successo in occasione delle celebrazioni per il 21 aprile, data in cui ricorre la liberazione di Bologna nell’anno 1945. “Il mio sostegno all’Anpi c’è: il sindaco di Bologna doverosamente è accanto a chi rappresenta il patrimonio storico della resistenza e della liberazione. Oggi è il 21 aprile: una delle giornate più belle per la nostra città, arrivata dopo quasi tre anni di occupazione, grazie soprattutto agli Alleati e ai partigiani” ha commentato il sindaco Matteo Lepore a margine della celebrazione che ha visto depositare due corone di fiori sotto alla targa posta in Piazza del Nettuno.

Il primo cittadino ha commentato poi la polemica interna al centrosinistra, diviso sul tema dell’invio delle armi in Ucraina: “Io credo nella pluralità delle idee nel dibattito politico, anche in un momento così delicato. Evitiamo, però, che il baccano del dibattito italiano strumentalizzi ogni cosa come sempre. L’Anpi rappresenta un patrimonio che va oltre il dibattito politico di oggi: chi critica l’Anpi si ricordi la sua importanza nel nostro paese. Legittimamente possono esserci opinioni diverse: io seguo la linea del Partito Democratico ma non per questo penso che l’Anpi debba scomparire dalla faccia della terra né inizio a pensare a loro come un partito politico. Dobbiamo ricordarci quanto siano importanti questi giorni, specialmente per le nuove generazioni, quindi evitiamo di sporcarle con inutili polemiche che non portano a nulla. In questo momento Putin e la Russia possono solo avvantaggiarsi delle nostre divisioni. Perciò ricordiamoci le cose importanti: dobbiamo essere meno strumentali, meno divisi e più uniti, evitando di fare un favore a chi sta violando i diritti umani”.

Cocchi: "Noi denigrati, ma siamo con l'Ucraina"

Presente alla cerimonia anche Anna Cocchi, presidente provinciale dell'Anpi: “La lettera di ieri del sindaco è stata una carezza al cuore e all’anima, dopo giorni molto complessi. Oggi dobbiamo ricordare con tutto l’affetto le nostre partigiane e i nostri partigiani. Questo è un giorno di festa, anche in un clima in cui si fatica a pensare di far festa. La resistenza a cui oggi assistiamo non è paragonabile a quella di ieri, ma queste persone stanno davvero resistendo. Ciò che più ci angoscia è il danno ai civili e alle città”.

La presidente provinciale ha in seguito commentato la recente polemica che ha visto l’Anpi protagonista: “C’è stato un tentativo di denigrare l’Anpi, non c’è ombra di dubbio. Ora spero che questo capitolo si chiuda. Ma penso che si sia infierito sull’Anpi e anche contro le persone: non deve essere così. Le opinioni possono essere diverse: il pieno rispetto delle idee deve essere garantito”. La posizione dell’Anpi è però chiara: “Noi stiamo con gli Ucraini, senza dubbio. Indipendentemente dalle appartenenze politiche, che non appartengono all’Anpi, su questo tema noi non possiamo sottrarci”.

Tutte le celebrazioni a Bologna e provincia: