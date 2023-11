Libro "Contro l'aborto": dopo le contestazioni Adinolfi ci riprova

Lo scrittore, ed ex politico, Mario Adinolfi sarà a Bologna venerdì 10 novembre per la presentazione del nuovo libro alle ore 20,30 presso la sala Prof. Marco Biagi al quartiere Santo Stefano.

Adinolfi, che è anche presidente del Popolo della Famiglia, presenterà “CONTRO L’ABORTO, le 17 regole

per vivere felici", che affronta, fa sapere il Popolo della Famiglia, il tema dell’aborto e la necessità di rimettere al centro il rispetto della vita dal suo concepimento, anche per vincere l’inverno demografico in Italia.

L'appuntamento dovrebbe recuperare la data di aprile, quando ad Adinolfi fu contestato e così rinunciò a presentare il libro: "Non posso mettere a rischio chi viene ad ascoltarmi. Fascisti”, aveva scritto su twitter scagliandosi anche contro "il sindaco di Bologna, il deputato di Bologna, la segretaria Pd di Bologna" che "si schierano con la Federazione anarchica".

"Quella di Adinolfi è rimasta ormai l'unica voce ad alzarsi su questo tema - scrive nella nota il Popolo della Famiglia - continuando a incontrare una rabbiosa resistenza proprio da parte di coloro che dicono di voler difendere dei

pretesi diritti ma negano con la violenza il diritto di manifestazione del pensiero.

Si parlerà anche di ideologia gender e di come in pochissimi anni si sia passati dallo slogan 'il gender non esiste” a eventi culturali come quello in corso in questi giorni, con tanto di patrocinio e contributo da parte del Comune e della Regione Emilia-Romagna. Ci auguriamo che non si ripeta quello che è successo nelle presentazioni a Mestre e a Jesi, dove l’autore è stato aspramente contestato da gruppi di manifestanti, tenuti sotto controllo dalle Forze dell’ordine".