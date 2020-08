Assembramenti, FdI: "Non prendente esempio da Bonaccini". La replica: "Non prendo lezioni da loro"

La polemica politica si consuma sul tema degli assembramenti. "Non prendete esempio da Bonaccini", così il consigliere regionale di Fratelli d’Italia, Giancarlo Tagliaferri: "Siamo indignati per l'ingiustizia e la superficialità di quanto avvenuto l'altra sera a Cervia". Il casus belli, secondo Tagliaferri, sarebbe la presentazione del libro del presidente della Regione con un "assembramento ingiustificato di oltre 500 persone come è chiaramente visibile dalle foto postate dallo stesso Bonaccini sui suoi canali social. Ma come? Siamo in piena ripresa del virus, chiediamo di nuovo sacrifici a cittadini e imprese e invece di dare il buon esempio".

"Alcuni esponenti della destra mi hanno criticato per l'evento Cervia. A loro dire non avrei rispettato le norme e sarei colpevole di aver creato un assembramento fraudolento - ha replicato Bonaccini sui social - vi era obbligo di indossare la mascherina ove si fosse seduti vicino a congiunti, le sedie erano distanziate, all'ingresso veniva misurata la temperatura ed era possibile utilizzare gel sanificanti. Sono pure state distribuite mascherine gratuitamente a coloro i quali non ne fossero muniti".

Per Tagliaferri: "La legge è uguale per tutti e le regole devono valere per tutti allo stesso modo: ma come? Siamo in piena ripresa del virus, chiediamo di nuovo sacrifici a cittadini e imprese e invece di dare il buon esempio...Capiamo che da sempre in Italia le leggi si applicano, ma quando fa comodo si interpretano: ma quando si hanno responsabilità di governo occorre mettere da parte le proprie ambizioni e mandare messaggi positivi ai cittadini". Giancarlo Tagliaferri (Fdi) critica duramente quanto avvenuto l'altra sera a Cervia e raccoglie il grido di indignazione arrivato da cittadini e attività produttive".

"Nessun assembramento"

"Nessun assembramento", e quella di Fratelli d'Italia è "solo speculazione gratuita". A dare man forte al presidente della Regione, Mauro Conficoni, segretario del Pd di Cervia, "Quella di Tagliaferri- afferma il segretario locale del Pd- è solo speculazione gratuita, ancor più grave nel momento in cui mette in discussione il rispetto delle regole anti-covid. Invece di indignarsi, Tagliaferri farebbe bene a informarsi, andando oltre qualche foto sui social". A Cervia, assicura Conficoni, "è successo esattamente il contrario di quel che lui dice: nessun assembramento, misurazione della temperatura all'ingresso, solo posti a sedere e seggiole distanziate, uso della mascherina, che veniva fornita a chi era senza, sempre all'ingresso. Tutto a cura dell'organizzazione, da parte del Pd di Cervia, nel pieno rispetto di tutte le regole e delle autorizzazioni necessarie". Secondo il segretario dem, quindi, "forse il fatto che ci fossero tante persone nella totale osservanza delle norme non va giù a Tagliaferri, che ne approfitta per cercare un po' di visibilita' sui giornali. Legittimo, ma che tristezza", conclude Conficoni.

"La questione però è un'altra - continua Bonaccini - io non prendo lezioni da quelli che a livello nazionale disincentivano l'utilizzo dei dispositivi sanitari, da quelli che organizzano convegni sostenendo che il virus non esista, da quelli che manifestano senza mascherine e gridano alla morte della democrazia se si obbliga o chiede di indossarle. O gridano allo scandalo se si sospende precauzionalmente il ballo in discoteca o locali assimilabili. Consigli da tutti, lezioni non da quelli. Passo e chiudo"