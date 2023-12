Due anni di Lepore sindaco. Cosa c’è (e cosa manca) della “grande Bologna”

L’11 ottobre del 2021 Matteo Lepore diventava ufficialmente sindaco di Bologna. Dopo dieci anni da consigliere comunale nel doppio mandato Merola, Lepore vince prima le primarie del centro sinistra contro Isabella Conti con il 59,6% dei voti, poi straccia il candidato di centro destra Fabio Battistini al primo turno: 61,9% i voti per l’attuale sindaco, 29,6% per il candidato sconfitto.

Linee di mandato

Il programma di mandato di Lepore si snoda, sostanzialmente, in continuità con la precedente ‘gestione’. Nel documento “La grande Bologna”, il sindaco e la giunta si concentravano su cinque punti chiave: Bologna che cresce per tutte e tutti; Bologna per il diritto alla salute e alla fragilità; Bologna verde e sostenibile; Bologna educativa, culturale e sportiva; Bologna vicina e connessa.

Tra i progetti in maggiore evidenza nel programma di mandato c’è la Città della conoscenza, la rivitalizzazione del distretto della Fiera, le Case di comunità, il Progetto Impronta Verde, le nuove infrastrutture (Servizio ferroviario metropolitano, il Tram, la Bicipolitana e il Passante), l’azzeramento delle liste d’attesa per gli asili nido, un grande piano di edilizia pubblica e un nuovo piano per il Decoro Urbano. “Oggi si parte per un lungo viaggio che e? quello del mandato che ci vedrà lavorare assieme per i prossimi anni” diceva il sindaco neoeletto in un lungo intervento in Consiglio comunale all’alba dei primi cento giorni da primo cittadino. Senza nessun giudizio di sorta, e con la consapevolezza che il “lungo viaggio” è arrivato a metà della sua durata, è utile fare un fact-checking su come sta andando il percorso fin qui.

Bologna che cresce

Il primo punto si concentra, con varie sfaccettature, sul tema dell’economia e del lavoro. In continuità con il Patto metropolitano per il lavoro e lo sviluppo sostenibile, tra gi ultimi lavori portati a termine da Merola, la giunta Lepore ha varato un Piano per l’uguaglianza di genere nel mondo del lavoro: con un percorso partecipato che ha visto la il coinvolgimento di un migliaio di persone tra il dicembre 2021 e il giugno 2022, il Piano si pone l’obiettivo di “far fronte alle crescenti disuguaglianze che la crisi pandemica ha messo in ulteriore evidenza”, come si legge nel documento. “Con questo Piano per l’uguaglianza metropolitano – ha detto la vicesindaca Emily Clancy – costruiamo le condizioni per un lavoro in divenire che dovrà portarci, come Istituzioni e come società civile, ad individuare le cause delle disuguaglianze di genere e a mettere in campo politiche, risorse e azioni per la rimozione degli ostacoli al raggiungimento di una piena equità”.

Così come il Piano per l’uguaglianza, nominato tra gli obiettivi di mandato c’era anche il Tecnopolo. Un rigore a porta vuota per la giunta Lepore, visto che l’iter era di fatto già concluso quando il sindaco ha indossato la fascia tricolore per la prima volta. Ma comunque, un altro obiettivo centrato, così come quello degli Stati generali della notte. O meglio: il lungo programma di incontri è terminato e l’amministrazione, con l’aiuto di Fondazione Innovazione Urbana, si sta dotando di una governance che tenga presente dei risultati emersi dagli incontri. I problemi della notte bolognese, e in particolare della movida, sembrano però lontani dall’essere risolti. Lo scorso luglio, diversi comitati di residenti hanno minacciato azioni legali contro il Comune di Bologna se il problema del rumore non venisse debellato una volta per tutte. Un altro risultato ottenuto è quello della Carta metropolitana per la Logistica Etica, nata da un accordo tra oltre trenta soggetti tra enti pubblici, sindacati e associazioni di categoria per promuovere un miglioramento complessivo delle condizioni di lavoro per il personale impiegato nelle imprese della logistica.

Le tessere del puzzle che mancano all’appello, al momento, sono principalmente legate all’economia locale. Manca una Food Policy e manca la preannunciata Agenzia per la promozione dell’economia locale.

Diritto alla salute e al benessere

La sanità è largamente di competenza regionale, ma non per questo il Comune non ha un ruolo. Anzi. Le Case della Salute, come quella al Navile, sono nate su iniziativa del Comune, e in particolare della giunta Lepore, così come il protocollo di intesa fra Ausl, Policlinico Sant’Orsola, Università di Bologna e Comune di Bologna per la costituzione di un tavolo per la Promozione della salute.

Nel testo si parla anche di lotta alle disuguaglianze e di integrazione, e su questo c’è da sottolineare la problematica gestione del Cas di via Mattei. Nelle linee di mandato viene espressamente detto come la volontà sia quella del “superamento” della struttura, ma al momento non sono stati mossi passi in questa direzione.

Tornando a parlare di strutture sanitarie, una grossa attenuante per l’amministrazione è sicuramente la gestione quantomeno caotica dei fondi del PNRR da parte del Governo. Infatti, una parte dei fondi del PNRR, almeno nelle intenzioni della giunta, era stata destinata alle strutture medico-ospedaliere..

E ancora: a proposito di integrazione, è da sottolineare l’iniziativa dello Ius Soli nello Statuto del Comune di Bologna, già preannunciato tra le linee di mandato, così come di Diversity e Disability manager, ovvero figure che aiutino l’amministrazione nelle policy dedicate a persone con disabilità o facenti parte di minoranze. Tra le caselle ancora da spuntare c’è il Piano di eliminazione delle barriere architettoniche e il progetto Bologna Città Blu, il quale garantirebbe maggiore accessibilità per le persone nello spettro dell’autismo. Torna invece l’Ufficio tutela dei diritti degli animali, riaperto proprio da questa amministrazione.

Ambiente e mobilità

Nel 2022 Bologna è stata inserita tra le cento città carbon neutral per il 2030. L’Unione Europea ha infatti deciso di anticipare per alcune città il traguardo delle zero emissioni che tutta l’Unione dovrebbe raggiungere entro il 2050. Tra queste apripista c’è appunto Bologna, insieme ad altre otto città italiane.

In generale il lavoro dell’amministrazione sulla mobilità sostenibile aderisce in molti punti con le linee di mandato: il tram (Linea Rossa e Linea Verde), il potenziamento del Sistema ferroviario metropolitano (che dovrebbe partire dal prossimo anno) e il Biciplan, così come si sta lavorando a migliorare la compatibilità dell’aeroporto Marconi con le zone più colpite dal rumore degli aerei.

Ancora fermi, invece, i progetti per i nuovi sei parchi metropolitani annunciati in campagna elettorale, così come sono fermi i lavori per le ville storiche Mazzacorati, Spada e Ghigi (le prime due erano state inserite in un bando del marzo del 2022 per cercare fondi nell'ambito del PNRR). Meglio invece il restauro di Villa Aldini, anch’esso finanziato con soldi PNRR, che dovrebbe iniziare il prossimo autunno per concludersi entro il 2026. Invariata rispetto al passato la situazione dei Prati di Caprara, che nel programma di mandato vengono descritti come “un’oasi di biodiversità”, mentre assolti i compiti per quanto riguarda lo Spazzino di quartiere e il Piano straordinario per la pulizia dei muri.

Educazione, cultura e sport

In questo ambito gli investimenti non sono certo mancati. Per quanto riguarda lo sport, negli ultimi due anni Bologna ha accolto importanti appuntamenti sportivi, su tutti la Coppa Davis, ma anche le gare della Nazionale italiana di basket e calcio. Il Comune ha poi investito molti soldi per il rifacimento del PalaDozza con annesso Museo del basket, in ritardo ma in itinere, così come per il restyling dello Stadio Dall’Ara – con la costruzione parallela dell’arena temporanea in zona Caab – e dell'Antistadio Lucchini.

Diversi gli investimenti anche sul piano culturale: in itinere ci sono il progetto per la Via della Conoscenza e per il Polo della Memoria Democratica, così come per il Museo dei bambini al Pilastro, per cui è già stata bandita la gara d’appalto, e per la nuova Casa della Musica, che prenderà il posto del Mercato Sonato. Già attivati (o, in qualche caso, riattivati) il Salaborsa LAB in vicolo Bolognetti, la Casa Gialla al Pilastro e il centro culturale Katia Bertasi. Ci sono poi altri progetti work in progress, come ad esempio la nuova Casa della Comunità Savena-Santo Stefano di via Faenza, la quale dovrebbe ospitare anche la nuova Biblioteca Ginzburg. Sul piano educativo, poi, è attivo il progetto Scuole di quartiere, che guarda gli istituti scolastici come un soggetto con una nuova funzione all’interno della comunità di riferimento, e sono stati attivati alcuni bandi per il contrasto alla dispersione scolastica, così come sono stati attivati – in concerto con la Regione – i Patti di comunità tra istituti scolastici e altri enti del territorio. Sempre sul fronte istruzione, scienza e tecnologia, oltre al Tecnopolo e al supercomputer Leonardo, l’amministrazione ha approvato in giunta la Carta per la democrazia e l’uso civico dei dati e ha inaugurato il Gemello Digitale.

Casa e comunità

Insieme alla mobilità, forse il punto più difficile con cui la giunta Lepore si è dovuta confrontare. Le proteste per la mancanza di alloggi sono state tantissime e le soluzioni fin qui proposte, come il canone concordato o il Piano casa, hanno fornito risposte solamente parziali rispetto all’emergenza di chi è costretto a cambiare città per il semplice motivo di non trovare una casa, una stanza o una sistemazione di comodo a prezzi socialmente accettabili. Sul tema casa è intervenuta anche la ministra Bernini, la quale ha voluto incontrare personalmente le rappresentanze degli studenti universitari. Alle risposte giudicate manchevoli da parte dell’amministrazione, i collettivi politici e studenteschi della città hanno risposto spesso forzando la mano e occupando edifici in disuso, come ad esempio l’occupazione abitativa di via Oberdan o la ex caserma Masini di via Orfeo, ma anche le più recenti occupazioni abitative in via de' Carracci, quella in zona Corticella e quella nell'ex Istituto Zoni di viale Filopanti. Alle occupazioni, l’amministrazione ha sempre e solo risposto con lo sgombero coatto.

A proposito di sicurezza e servizi alla comunità, la giunta Lepore ha siglato il nuovo Patto per la sicurezza integrata, firmato alla presenza, tra gli altri, del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi e del capo della Polizia Lamberto Giannini.

Foto LaPresse