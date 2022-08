Elezioni, la lista di Fratelli d'Italia: chi sono i candidati per l'Emilia-Romagna e Bologna

Fratelli d'Italia ha i nomi dei suoi candidati per l'Emilia-Romagna e per Bologna. La lista depositata, a poco più di un mese dalle elezioni politiche del 25 settembre 2022, presenta tutti i nomi che vedremo sulla scheda elettorale per il partito di Giorgia Meloni.

Uninominali Camera:

Piacenza: Tommaso Foti

Reggio Emilia: Roberta Rigon

Modena: Daniela Dondi

Bologna: Dalila Ansalone

Ferrara: Mauro Malaguti

Ravenna: Alice Buonguerrieri

Uninominali Senato:

Ferrara/Ravenna : Alberto Balboni

Forli/Rimini: Marta Farolfi

Proporzionali Camera:

Piacenza, Parma, Reggio-Emilia

1. Tommaso Foti

2. Ylenja Lucaselli

3. Gianluca Vinci

4. Gaetana Russo

Bologna, Modena

1. Galeazzo Bignami

2. Ylenja Lucaselli

3. Gianluca Vinci

4. Beatriz Colombo

Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

1. Tommaso Foti

2. Ylenja Lucaselli

3. Gianluca Vinci

4. Alice Buonguerrieri

Proporzionali Senato

Piacenza, Parma, Reggio-Emilia, Modena

1. Elena Leonardi

2. Michele Barcaiuolo

3. Ella Bucalo

4. Alessandro Aragona

Bologna, Ferrara, Ravenna, Forlì-Cesena, Rimini

1. Alberto Balboni

2. Marta Farolfi

3. Marco Lisei

4. Domenica Spinelli

I 10 punti che Fratelli d'Italia ha messo in fila per la città di Bologna: