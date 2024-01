Monzuno verso il voto: nasce la lista civica "È ora 40036-Adani Sindaco”

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

La lista “È ora 40036-Adani Sindaco” per il comune di Monzuno si propone di rappresentare le istanze e le esigenze dei cittadini del comune ed è composta da un gruppo di persone provenienti da diversi ambiti lavorativi e sociali, accomunate dalla passione per la politica e dal desiderio di contribuire al miglioramento della comunità. “Il nostro obiettivo è quello di portare un cambiamento positivo nel comune”, afferma Stefano Adani, capolista di “È ora 40036-Adani Sindaco”. “Siamo convinti che sia necessario un nuovo corso, basato sulla trasparenza, la partecipazione e la collaborazione tra le diverse parti della comunità. E’ per questo motivo che vorremo ripristinare il prima possibile le consulte di frazione e quella dei ragazzi.

La Lista nasce dall’esigenza di proporre un’alternativa composta da persone che negli ultimi 15 anni hanno visto sempre gli stessi volti al Governo del comune e all’opposizione. La Genesi della lista “È ora 40036-AdaniSindaco” è dettata da un gruppo di persone che hanno deciso di mettersi insieme cercando proposte e non risparmiando critiche quando necessario in virtù del malcontento generale nel governo del paese.

I "punti chiave" della lista civica: servizi pubblici, trasporti e turismo



"Le priorità della lista civica sono concentrate su tre aree principali: i servizi pubblici, i trasporti e il turismo. Sul fronte dei servizi pubblici, “È ora 40036” si impegna a migliorare la qualità della vita dei cittadini, garantendo servizi efficienti e accessibili ripristinando alcune linee bus precedentemente soppresse (come quella per Loiano) e dedicando particolare attenzione alla segnaletica orizzontale inesistente nel nostro comune.

Sul fronte del turismo la lista si propone di cercare nuove alleanze per lo sviluppo della via degli dei e la risoluzione degli ecomostri siti a Rioveggio come il nuovo casello mai terminato e un’attenta analisi sul deposito ex Autostrade AD5 (sito tra Rioveggio e Ponte Locatello) auspicando una riqualificazione green. In particolare, la lista propone di: riorganizzare l’offerta dei servizi sociali; prevedendo la realizzazione di luoghi d’incontro per i giovani e orti sociali per i meno giovani rendendo l’offerta sociale più adeguata alle esigenze dei cittadini; migliorare la manutenzione delle strade (prestando particolare attenzione alle aree colpite dagli eventi alluvionali del Maggio 2023) e soprattutto dei marciapiedi; promuovere la cultura e la formazione, attraverso la creazione di nuove iniziative e la valorizzazione delle risorse culturali e agricole già presenti sul territorio.