Liste d'attesa, Donini: "Ricorso preoccupante al privato, e le risorse?"

Sia un disegno di legge sia un decreto per accorciare le liste di attesa, ma "non abbiamo ancora il testo" e "non sappiamo nulla delle risorse". Così l'assessore regionale alla salute e coordinatore della commissione Salute in Conferenza delle Regioni, Raffaele Donini, di ritorno dall'incontro con il capo di gabinetto e il sottosegretario alla salute Marcello Gemmato.

"Un incontro cordiale nei toni - spiega Donini, parlando alla 'Dire'- ma con molti motivi di imbarazzo da parte delle Regioni, perché non abbiamo ancora un testo né del disegno legge né dell'eventuale decreto che dovrebbe essere adottato domani". Le Regioni, sottolinea Donini, "vorrebbero essere coinvolte nella genesi del provvedimento e non intervenire solo con osservazioni a valle".

Preoccupa "il ricorso al privato"

Non è vista di buon occhio "l'idea di centralizzare in Agenas (Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali - ndr) o sotto la direzione del Ministero il controllo sulle Ausl. Questo violerebbe l'autonomia sanitaria - spiega Donini - in sostanza il Governo passa dall'autonomia differenziata, che contrastiamo, all'autonomia nell'indifferenziata, che contrastiamo alla stessa maniera".

Nelle intenzioni del Ministero, ci sarebbe anche un "ricorso al privato preoccupante - continua l'assessore - con l'acquisto di pacchetti di prestazione in libera professione. Preferiremmo che quelle risorse fossero utilizzate per un piano occupazionale o per incentivi all'attività aggiuntiva dei nostri professionisti".

E le risorse?

"Sulle risorse non hanno saputo dirci nulla, né a cosa sarebbero destinate di preciso", riferisce Donini. Domani dovrebbero adottare sia un decreto sia un disegno di legge", dove il primo provvedimento dovrebbe contenere soprattutto le questioni più urgenti. "Ma bisogna ancora capire qual è l'urgenza per questo Governo". Secondo Donini "con le misure portate oggi dal Ministero al tavolo con le Regioni "non si risolve il problema delle liste d'attesa - commenta - occorrerebbe su scala nazionale una discussione tra Regioni, Ministero e Agenas su un piano strategico, come nel nostro piccolo abbiamo fatto in Emilia-Romagna, dove si interviene sull'aumento dell'offerta ma anche sull'appropriatezza della domanda, in sinergia tra ospedale e territorio, tra specialisti e medicina di base, in cui si impiegano al meglio i medici in formazione e con una migliore presa in carico del cittadino, senza che sia lui a doversi prenotare da solo le visite di controllo".

"Ci riuniremo e definiremo una serie di valutazioni - spiega Donini - che potrebbero essere proposte di emendamento. Ma vorremmo essere coinvolti a monte e non a valle", ribadisce l'assessore.

FdI: "Imbarazzati sono i cittadini emiliano romagnoli"

"Si dice imbarazzato, l’assessore Donini, dopo aver partecipato all’incontro a Roma, ma noi allora cosa dobbiamo dire? - commenta la capogruppo meloniana in Regione, Marta Evangelsti - Da anni non siamo coinvolti in nessun tipo di progettualità, neppure sulla riforma fallimentare dei CAU che se invece che essere annunciata con tanto di fanfara in conferenza stampa, fosse passata dal confronto in commissione anche con le opposizioni, forse avrebbe potuto avere una reale utilità. Per non parlare delle commissioni in cui le slides proiettate la fanno da padrone, penalizzando il confronto e quindi la partecipazione. Che dire poi delle risorse? Quest’anno la Regione non è neppure riuscita a riconoscere le somme erogate dal governo Meloni, nonostante l’ingresso delle stesse sia evidente nelle partite di bilancio - continua Evangesliti - Una Regione, quella dell’assessore imbarazzato, che ha ridotto i posti letto, che non ha assunto professionisti e che a quelli presenti chiede sforzi lavorativi sovrumani e che, soprattutto che da anni sostiene, di voler abbattere le liste d’attesa, come può considerarsi credibile? Imbarazzati sono i cittadini emiliano romagnoli costretti dalle imbarazzanti, quelle sì, iniziative dell’assessorato, a rivolgersi al privato per visite specialistiche, anche le più banali o che, diversamente, se non se lo possono permettere, devono farsi decine e decine di chilometri. Ecco, forse noi a questo punto l’imbarazzo di Donini lo comprendiamo: al posto suo, con tutti questi disastri, saremmo imbarazzati anche noi ad alzare gli occhi sui cittadini" conclude.