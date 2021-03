Elezioni comunali di Bologna, PD: "Incontreremo presto realtà del centrosinistra e civiche"

Le prossime elezioni amministrative a Bologna sono vicine. Luigi Tosiani, segretario Pd di Bologna, promette un confronto a tutto campo con il centrosinistra e con le realtà civiche: "Il programma per Bologna sarà un cantiere di idee e proposte che prenderà corpo nelle prossime settimane e nei prossimi mesi".

"Consideriamo importanti le disponibilità emerse da parte dei Verdi e di Azione, così come quelle che hanno animato il confronto con le altre forze in questi mesi". Quindi, "continuiamo a lavorare in questa direzione, e nei prossimi giorni incontreremo le realtà del centrosinistra e civiche che vorranno contribuire al percorso comune, sulla base di un lavoro che mette al centro Bologna e le sue prospettive", conclude.

(Dire)