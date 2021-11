Bonaccini su Luigi Tosiani: "Sarà segretario regionale unitario"

Il numero uno del Pd di Bologna, Luigi Tosiani, "diventerà unitariamente il segretario del partito in Emilia-Romagna. Perchè è così che si deve fare, tutte le volte che è possibile". Non ha alcun dubbio il governatore Stefano Bonaccini, che di fatto incorona così il leader bolognese dei dem in procinto di presentarsi al congresso regionale del partito.

Bonaccini lo lo ha detto ieri pomeriggio a Roma, presentando il suo libro 'Il Paese che vogliamo' insieme al segretario nazionale Enrico Letta. In platea ad ascoltare c'è lo stesso Tosiani, che Bonaccini indica appunto a tutti come prossimo segretario regionale unitario del Pd in Emilia-Romagna. E proprio ieri Tosiani ha indetto una conferenza stampa per oggi al circolo Passepartout di Bologna per presentare la sua mozione congressuale.

(Dire)