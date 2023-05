Maltempo, incontro Meloni Bonaccini. La Regione: "Danni per 1 miliardo"

Circa un miliardo di euro. È questa la prima stima dei danni causati dal maltempo che ha colpito l’Emilia-Romagna dall’1 al 3 maggio. La cifra è contenuta nella relazione che il presidente della Regione Stefano Bonaccini ha consegnato oggi al presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante un incontro a Palazzo Chigi. La premier ha assicurato la massima vicinanza alle popolazioni colpite e il pieno sostegno del Governo alla Regione.

Alle Marche 400 milioni di euro per l'alluvione

Il governatore dell’Emilia-Romagna, per far fronte alla “situazione straordinaria” ha chiesto anche un Decreto-Legge speciale per l’emergenza maltempo, così come quello che “ha visto assegnare alla Regione Marche 400 milioni di euro per l'ultima alluvione”, sottolinea Bonaccini. La richiesta della Regione arriva dopo lo stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri, lunedì 8 maggio, con uno stanziamento di 10 milioni di euro. Bonaccini, inoltre, con ordinanza del Capo Dipartimento di Protezione civile, è stato nominato Commissario Delegato per la gestione dell’emergenza.

Bonaccini: "Servono strumenti speciali"

“Ringrazio la presidente Meloni per aver accolto velocemente la richiesta di incontro e per il sostegno garantito all’Emilia-Romagna, in un clima di collaborazione che si era avviato fin da subito e che prosegue – ha spiegato Bonaccini -. Abbiamo infatti bisogno di strumenti speciali per rispondere a una situazione drammaticamente straordinaria”. Per la Regione, è “necessario un Decreto-Legge speciale, lo stesso provvedimento che ha visto assegnare alla Regione Marche 400 milioni di euro per l'ultima alluvione”. Secondo la relazione che Bonaccini ha consegnato a Meloni per illustrare la situazione di emergenza generata dal maltempo nelle province di Reggio-Emilia, Modena, Bologna, Ferrara, Ravenna e Forlì-Cesena, una prima stima dei danni ammonta a circa un miliardo di euro.

Quarto stato d'emergenza in un anno

“La ricognizione dei danni sia al patrimonio pubblico, che ai privati e alle attività produttive, che vogliamo completare in tempi rapidi, rappresenta un passaggio fondamentale per capire l'effettivo impatto dell'evento calamitoso e ottenere ulteriori risorse finanziarie per affrontare le criticità aperte, accompagnare il ritorno alla normalità delle persone e delle comunità con i risarcimenti dovuti e assicurare tutto il sostegno necessario a cittadini e imprese”, ha aggiunto il governatore. Per l’Emilia-Romagna, si tratta della quarta dichiarazione di stato d’emergenza nazionale nell’arco di un anno. Quest’ultima si aggiunge a quelle sulla siccità, prorogata fino al 31 dicembre, a quella per temporali, venti forti e grandinate dello scorso agosto nel parmense e nel ferrarese, oltre che alle mareggiate di novembre.