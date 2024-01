In piazza per Gaza: anche Bologna sfida i divieti di Piantedosi

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

“Al fianco della resistenza palestinese” e “Mai più significa mai più per nessuno” sono gli slogan che hanno accompagnato alcuni attivisti nel presidio pro Gaza e contro Israele del pomeriggio di oggi, sabato 27 gennaio. In occasione della ricorrenza odierna della Giornata della Memoria, il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva invitato i manifestanti pro Palestina di tutta Italia a “rinviare” le manifestazioni. Una direttiva ignorata in molte città italiane, come Napoli, Milano, Roma e appunto Bologna. "Oggi in varie città si tengono manifestazioni a fianco del popolo palestinese, manifestazioni che il governo nazionale cerca di vietare con la scusa della 'Giornata della Memoria' sotto palese pressione del governo israeliano” scrive l’agenzia Direriportando le parole del gruppo di militanti di Potere al popolo, Rete dei Comunisti, Opposizione Studentesca d'Alternativa, Cambiare Rotta-Organizzazione Giovanile Comunista che si è ritrovato oggi sulla scalinata del Pincio per manifestare a favore della Palestina.

“Anche a Bologna – continuano gli attivisti – abbiamo partecipato alla mobilitazione alla scalinata del Pincio per respingere con determinazione i divieti di Piantedosi. Proprio nell'anniversario della liberazione di Auschwitz, è necessario essere in piazza per ribadire che mai più significa mai più per nessuno", aggiungono. "Non ci faremo intimorire dalla repressione e continueremo a stare a fianco della resistenza palestinese, il nostro compito oggi è scendere in piazza, per la pace e la giustizia, per il cessate il fuoco e l'arrivo di tutti gli aiuti umanitari necessari a Gaza" concludono i manifestanti.

