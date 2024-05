QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

"Quando la paura di perdere queste elezioni ti acceca la mente e non ti resta che giocare sporco per infangare l'avversario. Questo sta succedendo in queste ore a Marzabotto quando si parla di fuga di notizie, dopo 15 anni, e si paventa uno scoop con dicerie, post Facebook e articoli di giornale che riportano frammenti di indagini". Non si è fatta attendere la replica di Maria Francesca Carbonaro, consigliera del centrodestra nel Consiglio comunale di Marzabotto e candidata a sindaca con la lista 'Marzabotto Civica', finita al centro dell'ultima denuncia di Libera perché nipote diretta dello storico boss della 'ndrangheta Antonio Cordì, detto 'u ragioneri (il ragioniere)' - condannato all'ergastolo e arrestato da latitante a fine anni '90 - e moglie di Franco Maiorana, anche lui coinvolto coinvolto nella stessa indagine denominata 'Shark'".

Carbonaro annuncia che "si procederà entro oggi ad esplicita denuncia per diffamazione aggravata". E si mostra sicura delle sue ragioni, tanto da chiedere retoricamente "quanto colpirà l'articolo pubblicato oggi, che sicuramente fa inorridire e colpisce, quando tutto finirà in una bolla di sapone, grazie alle sentenze favorevoli dei Tribunali, che parlano chiaro". La candidata sottolinea di "poter affermare a testa alta che la mia fedina penale è pulita", anche se "a volte bisogna aspettare un po' per dimostrare la propria estraneità ai fatti, cosa successa a mio marito nel 2012 (anche se nell'articolo e nella nota di Libera si evidenzia che il marito, Franco Maiorana, pur assolto dall'accusa di associazione mafiosa, risulta condannato a due anni per usura in primo grado e in appello, ndr), e forse non basta una vita di correttezza morale e professionale a dimostrarlo".

Da 15 anni, prosegue Carbonaro, "sono cittadina di Marzabotto e non finirò mai di ringraziare i marzabottesi per avermi ospitata, senza chiedermi nulla. Ho consegnato il mio futuro anche ai lavori più umili e dignitosi, facendo la cameriera e la babysitter, avevo solo voglia di (ri)cominciare una storia di pace interiore e riscatto sociale. Tante persone, insiste la candidata sindaca, "si sono ritrovate, come me, ad un bivio: o così, o vita nuova. Io ho scelto la seconda, e lungo questo percorso continuerò le mie battaglie per difendere gli ultimi e gli esclusi, soprattutto dal pregiudizio". Tuttavia, conclude, "non basterà una vita per lavare via il gesto di chi ha gratuitamente infangato e oggi perpetra ai miei danni, e ai danni della mia famiglia, un'ingiustizia abnorme, non comprendendo che una parentela lontana non mi ha influenzata e non ha di certo cambiato la mia correttezza di vita e la mia dignità".