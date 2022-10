Critiche di Lepore al governo Meloni, Evangelisti (Fdi): "Paradossale, gratuite e ingiustificate"

"È incredibile che il sindaco di Bologna Matteo Lepore ritenga di dover giudicare come inadatto al compito il Governo Meloni, che varrebbe la pena ricordare a Lepore e a tutto il PD, si è insediato effettivamente appena una settimana fa. Oltretutto che questa critica, così gratuita e ingiustificata, arrivi dal primo cittadino che, al suo primo anno di mandato, è stato bocciato dal giudizio dei suoi elettori, appare quanto meno paradossale (per non dire ridicolo) e pretestuoso" dice la consigliera di Fratelli d'Italia e vicepresidente del Consiglio comunale, Marta Evangelisti dopo le dichiarazioni del sindaco a proposito di alcune scelte del governo di Giorgia Meloni.

"Desideriamo comunque rassicurare Lepore che FDI, a differenza di molti altri Governi che l’hanno preceduto, attuerà il programma per cui è stato votato dalla maggioranza degli italiani, dimostrando ancora una volta quella coerenza di cui Lepore e i suoi compagni di partito si sono dimostrati incapaci. Non solo, varrebbe la pena di ricordare a chi in queste ore scalpita e pretende (in appena una settimana) dal Governo Meloni la soluzione a problematiche relative al mondo delle imprese che di tempo per provare a rimediare a una situazione drammatica che noi abbiamo ereditato, e di cui ci facciamo carico con grande senso di responsabilità, chi ci ha preceduto ne ha avuto in abbondanza. A non essere abbondanti sono state le soluzioni. Infine, circa la preoccupazione di Lepore circa un presunto punto pericoloso da cui il Governo di Giorgia Meloni parte, fatichiamo a capire di che pericolo parli, a meno che non si riferisca al ‘pericolo’ di un governo democraticamente eletto dagli italiani" chiude Evangelisti.