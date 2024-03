Infrastrutture, opere pubbliche, sicurezza. Il decennio di Bosso come sindaco di Casalecchio | VIDEO

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Si concludono i 10 anni di mandato del sindaco di Casalecchio Di Reno Massimo Bosso. Il primo cittadino ha ripercorso alle telecamere di Bologna Today gli eventi principali dei suoi due mandati.

Il ponte sul Reno, il nido Zebri, Parco Talon, via degli Dei, piazza Zampieri, il nodo ferro-stradale e la Casa della Salute". Sono alcuni dei progetti, alcuni già conclusi, altri lo saranno presto, che Bosso rivendica come frutto del lavorio suo e della sua giunta.

Il secondo mandato si è rivelato particolarmente arduo, affrontando non solo l'alluvione ma anche la pandemia: "All'inizio non eravamo coscienti della pericolosità, è stato molto difficile ma l'abbiamo gestito bene grazie alla nostra rete sociale e abbiamo anche aiutato le persone che erano sole in casa come gli anziani" ha ricordato il sindaco.