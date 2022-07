Bugani lascia il M5S e si allea con Bersani: "Ora posso pronunciare la parola 'sinistra'. Vado con Articolo 1"

Massimo Bugani dice addio al movimento di Beppe Grillo (nel quale stava dal lontano 2005) e comincia un nuovo percorso politico con Articolo 1, al fianco di Pierluigi Bersani: "che stimo e con il quale mi confronto da tempo". Lo annuncia così, l'assessore ai Rapporti con il Consiglio comunale a Bologna, con una foto in cui sia lui che Bersani sorridono di fronte a un obiettivo che è anche una nuova sfida politica: "Sono molto sereno e senza nessun rancore. Ho provato in tutti i modi in questi anni a far capire che eravamo stati un grande comitato nazionale, unito da battaglie comuni come il reddito di cittadinanza e l'anticorruzione che avevano saputo tenere insieme persone molto diverse tra di loro". E infatti la notizia è tutt'altro che un fulmine a ciel sereno. La caduta del governo Draghi è stata determinante. E dire che Bugani "è" il Movimento 5 Stelle bolognese, visto che lui era già lì con Grillo al V-Day in Piazza Maggiore, a remare (sul canotto) contro tutto il resto della politica.

"Quando un comitato ottiene i propri obiettivi ha solo due strade davanti: o si scioglie, o cambia radicalmente e dà vita a qualcosa di nuovo. Non si è avuta la forza di dare vita a un nuovo progetto con un perimetro culturale chiaro e la conseguenza è stata per forza il caos e una lotta intestina violentissima e interminabile" spiega Bugani, che era al fianco di Beppe Grillo già a quel V-Day in Piazza Maggiore a remare (sul canotto) contro tutta la politica "tradizionale". E Max se ne va oggi in buona compagnia, insieme a tutto il gruppo bolognese con il quale lavora da anni: Spisni, Ventura, Mulazzani, Dante, Rainone (per citarne alcuni). La motivazione di questa scelta,così come da buon titolo in prima pagina "L'assenza, ormai dal 2019, di un percorso vero all'interno dei Cinque Stelle".

"Adesso posso dire 'sinistra'. Parola vietata nel M5S"

"La mia traiettoria personale invece è sempre stata molto chiara - continua Bugani - e mi ha portato prima in una giunta bolognese di cui sono molto orgoglioso di fare parte e poi in un partito nazionale convintamente progressista e di sinistra come Articolo 1, composto da persone straordinarie. Nel M5S ad esempio si poteva usare la parola 'progressista', ma non la parola 'sinistra' e anche questo a mio avviso era motivo di ambiguità e poca chiarezza. Ora ci attende una grande sfida il 25 settembre, è in gioco la democrazia stessa. Chiamarsi fuori e dirsi terzo polo significa fare il gioco del primo polo, ovvero di chi è nettamente avanti in tutti i sondaggi".