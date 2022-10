Famiglia, Naike Gruppioni (Terzo Polo): "Incentivi post-maternità e un mese per i papà"

"Rimettere le giovani coppie nella condizione legittima di programmare, con la giusta serenità, il completamento della famiglia attraverso l'arrivo di figli ad allietare il cammino di vita comune". Lo ha detto Naike Gruppioni, imprenditrice bolognese e neo-parlamentare di Azione-Italia Viva, commentando i dati diffusi dal presidente dell'Istat Gian Carlo Blangiardo nel corso dell'incontro organizzato ieri dall'associazione "Bologna ci piace". "L'Italia ha fame di futuro. In tal senso - prosegue Gruppioni - condivido pienamente e faccio mie le parole di giustificata preoccupazione pronunciate dal cardinale arcivescovo di Bologna, Matteo Maria Zuppi".

"Più equa distribuzione delle responsabilità nel nucleo familiare"

Quindi è necessaria una inversione di tendenza che passa per "un impegno politico davvero corale anzitutto garantendo un concreto incentivo post-maternità per le lavoratrici che rientrano al lavoro o iniziano un nuovo impiego dopo aver usufruito del congedo di maternità, entro il compimento del primo anno di età del bambino. E al tempo stesso arrivare ad aumentare la durata del congedo obbligatorio di paternità da 10 giorni a un mese per favorire una più equa distribuzione delle responsabilità nel nucleo familiare".

"Tutto ciò ovviamente- aggiunge Gruppioni- va al di là dei ruoli di Governo o opposizione. In questo senso la politica dovrà agire in maniera realmente unita e convinta nell'unica direzione possibile: quella capace di riaccendere nel paese, a partire dai giovani, la speranza necessaria a mettere al mondo le nuove generazioni di italiani nelle quali tutti riponiamo la fiducia e l'immaginazione di un'Italia capace di affrontare con prontezza e la giusta determinazione i decenni a venire". (dire)