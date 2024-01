Omosessualità e matrimonio, visioni a confronto: intervista doppia De Martino - Venturi I VIDEO

Ogni anno, il 13 gennaio, si commemora la Giornata mondiale del dialogo tra religioni e omosessualità, istituita da Arcigay in ricordo del suicidio di Alfredo Ormando nel 1998.

Ormando, gay e cattolico, si tolse la vita come atto di protesta in Piazza San Pietro, per denunciare l'omofobia e l'assoluta chiusura delle gerarchie cattoliche verso la comunità LGBT+. Per avere una visione più ampia nel tempo, è importante notare che nel 1998 erano passati solo 8 anni dal momento in cui l'OMS aveva rimosso l'omosessualità dalla lista delle malattie mentali.

In occasione di questa giornata abbiamo organizzato un confronto sul dibattuto tema delle unioni omosessuali tra due consiglieri comunali bolognesi: Giulio Venturi, leghista, contrario, e Mary De Martino, Partito Democratico, favorevole.