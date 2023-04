25 aprile, Lepore: "È il momento di parlare dei nuovi fascismi"

Il 25 aprile come momento per parlare dei nuovi fascismi. La richiesta arriva dal sindaco Matteo Lepore che ne ha parlato intervendo alla trasmissione Timeline di SkyTg24, dove si è discusso delle polemiche politiche legate alla festa della Liberazione. "La questione va vista rispetto ai nuovi fascismi, come quello di Putin, ma anche di Bolsonaro e Trump. Non a caso un partito come quello della Meloni cresce quando le nuove destre nel mondo costruiscono un'internazionale che ha premiato la Lega, ma anche Fratelli d'Italia”, ha detto il sindaco. “Non discutiamo solo del fascismo del ventennio, ma anche dei nuovi. Questo mi interessa e mi interessa che cosa pensa il governo su questo", ha aggiunto.

Il sindaco: "Il governo butta la palla in tribuna"

Secondo il sindaco, alcune polemiche dei giorni scorsi sono state un tentativo del governo per non affrontare alcune questioni delicate in materia economica e sociale. "In queste settimane molti esponenti del centrodestra hanno messo parole di fuoco sul dibattito pubblico: dalla sostituzione etnica fino a 'non esistono il fascismo e l'antifascismo' – ha sottolineato a SkyTg24 -. Penso che il governo stia buttando la palla in tribuna invece di parlare del Def, che non porta nulla di buono, o ad altre delusioni con l'elettorato sui migranti. Fanno un po' di cinema per provare a distrarre". Sui migranti, ha continuato il sindaco, "si è dato uno spettacolo triste che non ha imboccato la strada giusta né nella direzione del rispetto nei confronti delle salme che abbiamo seppellito a Bologna, con tutti gli onori, né sui decreti successivi che non abbiamo ancora capito, se non il commissariamento dei Comuni e delle Regioni".