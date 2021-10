Parte l'"era' Lepore: "Un po' come un primo giorno di scuola, presto una bellissima delibera"

Bocche cucine all'uscita della prima sedurta della Giunta guidata dal neosindaco Matteo Lepore. Gli assessori sono usciti da Palazzo Malvezzi, dove da ora in avanti si terranno le riunioni degli assessori, intorno a mezzogiorno e di fronte alla stampa nessun commento.

"Non possiamo. Esce un comunicato", ha detto ai cronisti Daniele Ara, nuovo assessore alla scuola. La riunione è andata "benissimo", aggiunge Massimo Bugani. "Tutto bene. Bella prima Giunta", assicura Luca Rizzo Nervo.

Lepore esce per ultimo con la vicesindaca Emily Clancy: "È andata molto bene, siamo contenti di partire e adesso vi racconteremo cosa abbiamo fatto", dichiara il primo cittadino. "Abbiamo fatto una prima bellissima delibera che vi comunichiamo in queste ore", aggiunge Lepore. Un po' come un primo giorno di scuola? "Esatto. Auguro a tutta la mia Giunta un bellissimo lavoro, perche c'è tanto da fare", conclude il sindaco che ha convocato la prima seduta del consiglio comunale per venerdì prossimo alle 15,30 nell'aula di Palazzo D'Accursio.

All'ordine del giorno la convalida sia del sindaco che delle consigliere e dei consiglieri comunali, poi l'elezione del presidente e del vicepresidente del Consiglio. La prima seduta prevede anche il giuramento di Lepore, la comunicazione dei componenti della Giunta e l'elezione della Commissione elettorale comunale. Per quanto riguarda la composizione del Consiglio, le nomine in Giunta consentiranno l'ingresso in aula di tre consigliere del Pd che subentreranno agli assessori Simone Borsari, Luisa Guidone e Roberta Li Calzi: si tratta di Loretta Bittini, Giulia Bernagozzi e Antonella Di Pietro (le ultime due entrano grazie a un solo voto in più preso rispetto a Isabella Angiuli). Nel M5s, Marco Piazza prenderà il seggio di Massimo Bugani mentre in Coalizione civica sarà Porpora Marcasciano a sostituire la vicesindaca Emily Clancy.

Insediamento ufficiale del sindaco Lepore in Città metropolitana

La seduta del Consiglio metropolitano di domani mercoledì 27 ottobre alle ore 16 si aprirà con l’insediamento ufficiale di Matteo Lepore come Sindaco della Città metropolitana.

All’ordine del giorno la delibera sul nuovo assetto dell’Assemblea in seguito alle ultime elezioni amministrative, con la surroga della consigliera metropolitana Dora Palumbo, decaduta dalla carica di consigliera comunale, con Fabio Selleri (primo dei non eletti nella lista del Movimento 5 stelle) e la presa d’atto della decadenza di quattro Consiglieri metropolitani del Gruppo PD (Simona Lembi, Mariaraffaella Ferri, Raffaele Persiano, Raffaella Santi Casali).

In calendario inoltre la delibera di riconoscimento di debiti fuori bilancio e due interrogazioni a risposta scritta presentate dal consigliere Alessandro Santoni di Rete Civica:

Stato di attuazione degli affidamenti per la manutenzione delle strade e la messa in sicurezza del territorio contro il dissesto idrogeologico

Stato di aggiornamento dei lavori di rimessa in sicurezza del ponte Leonardo da Vinci in comune di Sasso Marconi

Al via anche i consigli di quartiere

La prima seduta di tutti i Consigli di Quartiere prevede la convalida dei consiglieri proclamati eletti nella consultazione elettorale del 3 e 4 ottobre e per l'elezione dei presidenti e dei vicepresidenti.

Si parte il 27 ottobre con il Navile, convocato alle 19 nella casa di quartiere Montanari di via Saliceto 3/21 e il San Donato-San Vitale, convocato alle 20.45 nella casa di quartiere Frassinetti in via Isabella Andreini 18.

Giovedì 28 ottobre si riuniranno il Consiglio del Quartiere Santo Stefano, alle 19 in via Santo Stefano 119, e il Consiglio del Quartiere Borgo Panigale-Reno, alle 20.30 in via Marco Emilio Lepido 25/2.

Martedì 2 novembre sarà la volta del Consiglio del Quartiere Porto-Saragozza, alle 18 nell'Auditorium Biagi di Salaborsa, mentre il 3 novembre chiuderà il Quartiere Savena, alle 18 in via Faenza 4.

A tutte le sedute sarà presente il Sindaco.