Lepore in Albania, incontri per definire i rapporti e collaborazioni fra Bologna e Tirana

Il sindaco Matteo Lepore in visita a Tirana, in Albania, con una delegazione composta dalla capo di gabinetto Matilde Madrid, il portavoce Angelo Leggieri e il consigliere comunale Detjon Begaj. Dopo il saluto di benvenuto del sindaco di Tirana Erion Veliaj, nella sede del Municipio, ci sono stati diversi momenti di confronto tra i sindaci e le rispettive delegazioni sui temi che vedranno le due città nei prossimi mesi intensificare la collaborazione su trasporti, con Cineteca per il restauro dei film, sullo sviluppo digitale, la cultura e il turismo sostenibile. L'Albania, ricordano dal Comune di Bologna, ha lo status di paese candidato all'ingresso nell'Unione europea, e anche in questa chiave sarà strategica la collaborazione tra Bologna e Tirana.

La delegazione guidata dal sindaco Lepore ha incontrato, inoltre, il presidente della Repubblica d'Albania S.E. Bajram Begaj, l'ambasciatore italiano S.E. Fabrizio Bucci, la presidente del Consiglio comunale di Tirana e viceministra dell'Interno Romina Kuko, il viceministro dell'Interno Julian Hodaj, la viceministra della Salute e della Protezione sociale Denada Seferi, con la quale c'è stato un confronto sul tema dei minori non accompagnati albanesi a Bologna, 170 su un totale di 490 sotto la tutela del Comune.

Nel corso della missione ci sono state visite al Teatro dell'Opera e del balletto e alla "Piramide", un importante progetto di riqualificazione urbana che sarà inaugurato nei prossimi giorni. Sarà la sede di un centro per l'innovazione digitale, così come Bologna è da un anno sede del Tecnopolo e del centro meteo europeo, un fronte di futura collaborazione. Un fuori programma il colloquio con il campione di scacchi e attivista russo Garri Kasparov, a Tirana per la consegna delle chiavi della città.

