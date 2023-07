Lega Emilia, è Matteo Rancan il nuovo segretario

È Matteo Rancan il nuovo segretario della Lega Emilia. Il capogruppo in Regione è stato eletto domenica 2 luglio dal congresso del Carroccio emiliano. "Complimenti e buon lavoro al neosegretario e a tutte le donne e gli uomini eletti nel direttivo regionale, oltre che a tutti i militanti che hanno dedicato una calda domenica di luglio al futuro dell'Emilia e della Lega", ha affermato il segretario nazionale Matteo Salvini.

Chi è il nuovo segretario della Lega Emilia

Rancan, 32 anni, è nato a Fiorenzuola D’Arda (Piacenza) e risiede a Cortemaggiore (Piacenza). È stato assessore al Comune di Cortemaggiore dal maggio 2011. Dopo aver ricoperto la carica di consigliere regionale e segretario dell’Ufficio di presidenza dal 2014 al 2019, è stato rieletto nella circoscrizione di Piacenza. "Da commissario della Lega Emilia nonché da capogruppo Lega in consiglio regionale, Matteo Rancan ha dimostrato di saper dialogare con tutti i cittadini e di lavorare per gli interessi dell’intera comunità. Un impegno che porterà certamente avanti anche nel suo nuovo incarico”, ha sottolineato Lucia Borgonzoni, sottosegretario al Ministero della Cultura Lucia Borgonzoni, nonché senatrice bolognese della Lega. “Congratulazioni a Matteo Rancan, nuovo segretario della Lega in Emilia. Il giusto riconoscimento di un prezioso lavoro che ha svolto, da commissario del partito e da capogruppo Lega in Consiglio Regionale, sul territorio fino ad oggi", ha aggiunto la deputata emiliana della Lega Laura Cavandoli.