Renzi a Bologna: "Sosteniamo Lepore, la politica non è un sentimento personale"|VIDEO

"Quanti di voi mi hanno preso per matto quando abbiamo detto apriamo la crisi?" Matteo Renzi fa un gioco durante il suo intervento, oggi, in via Codivilla per presentare il suo libro "Controcorrente".

Renzi e Italia Viva incassano anche l'ingresso del sindaco, al secondo mandato, di Anzola, Giampiero Veronesi.

Intervistato dal direttore de il Resto del Carlino, Michele Brambilla, l'ex premier rivendica il merito di aver indicato Mario Draghi come presidente del Consiglio: "Il PD si stava spostando sui 5 Stelle, si stanno sposando" ha detto Renzi "con Biden, Macron e la Merkel è meglio che ci parli Draghi".

Il leader di Italia Viva conferma anche l'appoggio a Matteo Lepore "anche se ha detto cose spiacevoli, la politica non è un sentimento personale" confermando la fiducia a Isabella Conti.

E poi il DDL Zan: "C'è bisogno di un punto di equilibrio, ci vogliono i voti".