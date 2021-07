I due "Matteo", Renzi e Salvini, in città il 19 luglio

I due "Matteo", Renzi e Salvini, sono entrambi attesi a Bologna il 19 luglio anche se non sono ancora noti i dettagli e le sedi.

Il leader della Lega aveva annunciato l'arrivo in città lunedì prossimo "con il candidato sindaco e per raccogliere firme per i referendum sulla giustizia", anche se si attende ancora il nome, da contrapporre a un altro Matteo, Lepore. Tra Forza Italia, che blinda il senatore Andrea Cangini, il Carroccio che insiste su un civico, quindi Fabio Battistini, Fratelli d'Italia, come ha assicurato la stessa Giorgia Meloni ai Giardini Margherita il 12 luglio, non mette "nessun veto", ma pressa per stringere i tempi.

E poi Matteo Renzi che sarà a Bologna il 19 luglio alle 18, come si legge sul suo sito, per presentare il nuovo libro "Controcorrente" (edizioni Piemme), uscito il 13 luglio.