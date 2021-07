Matteo Salvini fissa la data: verrà a Bologna con il candidato sindaco di centrodestra

L'annuncio: "Sarò in città lunedì 19 luglio, con gioia, col candidato sindaco e per raccogliere firme per i referendum sulla giustizia"

"Sarò in città lunedì 19 luglio, con gioia, col candidato sindaco e per raccogliere firme per i referendum sulla giustizia". Lo dice il leader della Lega Matteo Salvini, che dunque conta di tornare a breve in città per presentare il candidato sindaco da schierare alle comunali di ottobre. Proprio oggi la notizia della chiusura del processo per l'assalto a Salvini e Borgonzoni in via Erbosa.

Candidato sindaco però al momento ancora senza nome, stanti le divisioni in particolare proprio tra Lega e Forza Italia sul nome da scegliere per tentare la sfida a Palazzo D'Accursio. I principali pretendenti rimangono il senatore di Forza Italia Andrea Cangini e il civico Fabio Battistini, ma nemmeno nell'ultimo vertice del centrodestra a Roma si è riusciti a trovare una quadra. Si era parlato per oggi di un ulteriore incontro tra i leader di Fi e Lega per sciogliere il nodo, ma in realtà i tempi sembrano dilatarsi ulteriormente, con la crescente insoddisfazione di Fratelli d'Italia sulla gestione della partita.

(Dire)