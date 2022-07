Si torna a parlare di cannabis. Dopo le polemiche su Mattia Santori , il consigliere comunale e leader del movimento delle Sardine ha parlato a margine di un sit-in organizzato da Più Europa in Piazza del Nettuno, davanti a Palazzo D’Accursio. “La politica italiana deve dare il suo contributo alla svolta che gli italiani e i tribunali hanno già fatto da tempo. Attacchi? Il mio era un gesto provocatorio, è stato utile a smascherare le ipocrisie. Almeno si è capito chi sta tra i progressisti e chi sta tra i conservatori”. All’ennesimo rallentamento della politica, dovuto all’attuale crisi di Governo, Santori risponde che “in Italia c’è sempre tempo per le crisi di Governo ma mai per occuparsi di diritti”. Nessuno scontro , infine, con Lepore e con il PD: “Al sindaco gli abbiamo già chiesto di impegnarsi su questo – assicura Santori – abbiamo organizzato i Cannabis Talk e lui naturalmente ne era al corrente. Le persone ci chiedono di darci una mossa ed è quello che dobbiamo fare”.

Sit-in Cannabis in piazza, Santori: "In Italia c'è sempre tempo per le crisi di Governo, mai per i diritti" | VIDEO