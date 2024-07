Maurizio Fabbri entra nello staff del sindaco Matteo Lepore

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Maurizio Fabbri, già Sindaco di Castiglione dei Pepoli, entrerà a far parte dello staff del sindaco Matteo Lepore al Comune di Bologna, con funzioni di supporto della Capo di Gabinetto Matilde Madrid. La nomina, ai sensi dell’art. 90 Tuel, prevede un incarico con contratto a tempo determinato sino al termine del mandato amministrativo. La nomina di Fabbri integrerà la squadra di Lepore, dopo l’avvicendamento di due membri dello staff: la delegata alla Cultura Elena Di Gioia, e il giornalista Roberto Capocelli, passato ad un nuovo incarico all’estero nel settore della cooperazione internazionale.

Chi è Maurizio Fabbri

Classe 1977, laurea in Scienze della Formazione, Fabbri ha maturato una lunga esperienza amministrativa, dopo aver svolto la professione di educatore. Nel 2009 viene eletto al Consiglio Comunale di Castiglione dei Pepoli, ricoprendo la carica di Assessore ai Servizi sociali, politiche giovanili e volontariato. Nel 2014 viene eletto Sindaco di Castiglione dei Pepoli e contestualmente nominato Presidente dell’Istituzione dei Servizi sociali e culturali dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese, l’ente che gestisce i servizi sociali e culturali per tutto l’Appennino. Nel 2019 viene rieletto Sindaco e viene eletto all’unanimità presidente dell’Unione dei Comuni dell’Appennino Bolognese dai rappresentanti degli 11 comuni.

La dichiarazione

“Sono contento che Maurizio Fabbri abbia accettato di mettere a disposizione del nostro staff la sua lunga esperienza amministrativa e le sue competenze, che ho avuto modo di apprezzare in questi anni - afferma il sindaco Matteo Lepore -. Stiamo entrando in una nuova fase di questo mandato amministrativo, che richiederà un cambio di passo non solo per portare a termine i grandi progetti già messi in campo, ma per poterne avviare di nuovi. L’arrivo di Fabbri rafforzerà la squadra per affrontare le prossime sfide”.