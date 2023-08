Bonaccini show a Rimini: “Sull’alluvione Governo centralista. E il dl Calderoli non si farà”

È proprio il caso di dirlo: piovono ancora accuse sul Governo sul tema alluvione. A muoverle è ancora il presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, ospite al Meeting di Rimini organizzato da Comunione e Liberazione: "Un Governo che vuole introdurre l'autonomia e poi gestisce l'emergenza alluvione in maniera così centralista non si era mai visto ed è un bel problema" dice il governatore, tra gli applausi del pubblico, durante un incontro dedicato all’autonomia differenziata a cui hanno partecipato anche i governatori di Lombardia e Friuli Venezia-Giulia Attilio Fontana e Massimiliano Fedriga. Bonaccini ha poi parlato dell’autonomia differenziata, tema sul quale il governatore emiliano-romagnolo ha tenuto una posizione spesso divergente con il resto del Partito Democratico: “Il dl Calderoli? Non se ne farà nulla, ci rivedremo qui fra un anno e vedremo come sarà andata. Intanto perché non riescono a convincere le Regioni del sud, che non stanno chiedendo l'autonomia e sono governate in gran parte dal centrodestra, quindi non è problema di ideologia. Garantisco – scrive l’agenzia Dire riportando le parole di Bonaccini – che nelle previsioni di bilancio non ci sono le risorse che servono per coprire la legge Calderoli”.

Per il governatore, ad essere sbagliata “è la premessa: serve una legge quadro approvata in Parlamento. In Conferenza delle Regioni (quando il ministro era Francesco Boccia, ndr) eravamo riusciti a mettere d'accordo tutti e con l'accordo di Anci e Upi”. Ora, invece, Bonaccini nota una certa “freddezza” anche tra i banchi della maggioranza: “Abbiamo un Paese squilibrato e non dobbiamo lavorare per acuire gli squilibri ma per cercare di ridurli", quindi basta “muscolarità” e basta pensare all’autonomia come ad uno “scalpo politico” da poter esibire. L’appello finale del governatore è quello di “provare a rimetterci a sedere perché mi pare si sia presa una scorciatoia che rischia di portarci in un vicolo cieco. In ogni caso, io sono di quelli che si mettono a discutere e non a protestare, quindi sono pronto al confronto, anche domattina”.