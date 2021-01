Melania Trump 'escort', Friedman sotto attacco: "Gravi frasi sessiste, Rai prenda provvedimenti"

“Le affermazioni in diretta televisiva sulla Rai del giornalista Alan Friedman, che ha definito ‘escort’ l’ex first lady degli Stati Uniti Melania Trump nel corso di una diretta a Unomattina, sono gravissime e inaccettabili. Mi auguro che la Rai prenda provvedimenti a tutela di tutte le donne”. È il commento dell’europarlamentare bolognese della Lega Alessandra Basso che si dice indignata dal fatto che "una battuta sessista, su una rete del servizio pubblico, possa venire pronunciata senza che nessuno prendesse le distanze nonostante gli anni passati a fare battaglie contro la violenza sulle donne". Non solo. Basso la butta sul versante politico: "Dove sono oggi le femministe, i democratici e i difensori del politicamente corretto?"

Friedman si giustifica: colpa della traduzione

Ospite del programma di Rai Uno per commentare l'Inauguration Day e l'uscita di scena di Donald Trump e la consorte Melania, il giornalista ha detto: "Donald Trump si mette in aereo con la sua escort e vanno in Florida". A nulla è valso il dissociarsi della conduttrice Monica Giandotti: sui social si è scatenata l'indignazione. A quel punto Friedman è intervenuto per dare una giustificazione a quanto accaduto: "Non è stata assolutamente una cosa voluta. Stavo traducendo dall'inglese, la parola italiana che volevo dire era 'accompagnatrice', ed è uscito 'escort'. Mi sono corretto subito, non c'è da montarci su una questione. Era solo una battuta non voluta, l'ho corretto subito e ho detto 'moglie'". E sulla 'shitstorm' scatenatasi, commenta secco: "Sui social si divertono, ma qui non c'è nessuna questione da commentare"