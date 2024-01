La presidente del Consiglio Giorgia Meloni, il presidente della Regione Stefano Bonaccini e il Ministro Raffele Fitto insieme in viale Aldo Moro per la firma che suggella gli investimenti previsti dal Fondo sviluppo e coesione 2021-2027, un importante strumento finanziario che unisce fondi europei e cofinanziamenti regionali per lo sviluppo dei territori e la riduzione degli squilibri economici, sociali e territoriali. All’Emilia Romagna vengono garantiti 480 milioni di euro a cui si aggiunge un cofinanziamento regionale, per un totale di 600 milioni di euro.

Meloni: "L'Emilia-Romagna correrà più veloce"

“L’Emilia Romagna se non sbaglio è la settima regione firmataria – ha dichiarato Giorgia Meloni -. A monte della firma di oggi c’è un lavoro complesso di riorganizzazione delle risorse. Che servono a centrare obiettivi concreti di sviluppo e crescita proposti dalle Regioni ma condivisi dal governo per inserirli in una strategia nazionale senza disperderli. In Emilia Romagna ci concentriamo su 92 progetti prioritari che permetteranno al una regione che già sa correre di farlo ancora più velocemente. La novità – prosegue Meloni – è che è stata inserita la possibilità di definanziamento quando le risorse non vengono messe a terra, perché non è ammissibile che non vengano spese risorse disponibili. Ma difficilmente è un problema che si incontrerà qui”.

Gli investimenti

Ambiente, rete ferroviaria, viabilità, scuole e rigenerazione urbana sono tra le voci principali del pacchetto che prevede misure particolari di prevenzione e contrasto al dissesto idrogeologico e di sostegno ai territori colpiti dalle alluvioni di maggio. La stessa Giorgia Meloni nel pomeriggio tornerà a Forlì insieme alla Presidente della Commissione Europea Ursula Von Der Leyen. “Io ho stressato il Ministro Fitto perché noi eravamo pronti da un anno con un accordo condiviso con tutti i sindaci e le parti sociali della nostra Regione. Oggi è una giornata importante. Noi siamo tra le regioni più capaci a spendere i fondi che ci vengono dati e noi siamo certi di poterlo dimostrare anche stavolta”.

Almeno 18 milioni per il potenziamento degli impianti sportivi di tutta la Regione, 20 complessivi all’edilizia universitaria soprattutto residenziale. Tra le nuove infrastrutture per la ricerca che vedranno la luce grazie al Fsc c’è il Motor Valley College di Maranello, il “vivaio” di talenti che coinvolgerà università e accademie regionali, tra cui la scuola della Ferrari e la Bologna Business School.

Il siparietto prima della firma, Bonaccini: "Ho incontrato Vannacci". E la premier si incarta sui numeri

"A Kobe ho incontrato il commissario Vannacci...". La serietà della cerimonia viene spezzata all'improvviso da Stefano Bonaccini nei minuti del suo discorso riservati al supercomputer Leonardo e alle eccellenze della ricerca italiana che l'Emilia Romagna ospita nel suo territorio. Mentre stava raccontando l'ultimo viaggio in Giappone in visita alla sede del secondo computer più potente al mondo, il governatore scivola nel lapsus e confonde il commissario della Expo 2025 a Osaka Mario Vattani con il generale Roberto Vannacci: "Scusate ho sbagliato, le cronache di questi giorni... Faccio finta di non aver detto niente". Secondi di imbarazzo subito fugati dall'applauso dei presenti in sala. A infierire è la stessa premier Meloni, che salita sul palco esordisce scherzando: "Potrei anche non fare questo intervento, presidente Bonaccini, facciamo politica da qualche anno sappiamo già di cosa si parlerà di più di questa mattinata". Poi, però, più tardi si incarta con le cifre previste dai fondi europei e sdrammatizza: "Scusate, oggi va così".