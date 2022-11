Meloni in città il 24 novembre, Lepore: "Abbassare la tensione"| VIDEO

Se i collettivi hanno dichiarato di non volere Giorgia Meloni, a Bologna il 24 ottobre, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, invita ad "abbassare la tensione" dopo i fatti di venerdì scorso, quando i collettivi in corteo hanno issato sotto le due torri un fantoccio a testa in giù raffigurante la presidente del Consiglio, aprendo a una raffica di polemiche.

La premier è attesa a in città per l'inaugurazione del super computer Leonardo al Tecnopolo, insieme alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

"Credo sia un momento molto importante per la nostra città e per il nostro Paese l'inaugurazione di questa piattaforma sui dati - ha detto Lepore, oggi a margine di una conferenza stampa - e credo giusto che le istituzioni riservino l'attenzione che merita a questo appuntamento". Premesso ciò, "non mi sembra che al momento ci siano allarmi diversi da un'ordinaria gestione, quindi cercherei di abbassare la tensione e lavorare di conseguenza", afferma il sindaco. Ma Meloni ci sarà? "Non ci occupiamo noi dell'organizzazione, se ne occupa direttamente la Regione e quindi credo sia giusto che sia la Regione a trattare questo argomento", conclude Lepore.

Detjon Begaj, consigliere comunale di Coalizione Civica, in aula ha detto che "Bologna non è una città in mano agli estremisti e non c'è nessuna escalation. Questo tintinnio di manette non ci piace e non ci è mai piaciuto, anche nella fase dell'antiberlusconismo quando si pensava di poter fare opposizione sul terreno giudiziario. Siamo esponenti delle istituzioni e siamo chiamati a una giusta proporzionalità dei toni", avverte Begaj.

De Biase: "Le immagini hanno superato i confini nazionali"

Questo atto, "dicono gli antagonisti" avrebbe avuto lo scopo di difendere le occupazioni abitative, la legge 194 e altre rivendicazioni sociali come avere un reddito o un'occupazione: "diritti sacrosanti per tutti, giovani e non più giovani, che però non giustifica gli atti di vandalismo che, tra l'altro, ancora una volta hanno colpito i commercianti", rimarca il consigliere comunale Gian Marco De Biase, in quota alla lista "Bologna ci Piace”, facendo riferimento all'imbrattamento del negozio "Sapori&Dintorni" di via Indipendenza.

"Le immagini del manichino coi lunghi capelli biondi appeso per i piedi hanno superato i confini nazionali - continua De Biase - e ovviamente trasmesso una 'pessima fama della città', mentre invece tutti sanno che 'Bologna ha sempre fatto dell'accoglienza e della cultura uno dei suoi tratti distintivi'".

Quindi se "i collettivi hanno promesso che si ripaleseranno per darle il benvenuto - sottolinea il consigliere - non ci deve essere spazio per dialogare con chi si sente in diritto di minacciare e offendere per far valere le proprie ragioni, occorre prevenire tali situazioni di pericolo generalizzato. Ritengo che con questi soggetti non si renda necessario il dialogo e non si devono creare canali preferenziali quando si tratta di affidare degli spazi pubblici, anzi. Chi fa la voce grossa e spacca bottiglie e ride va fermato, perciò, in attesa che la procura concluda le sue indagini individuando i responsabili, è compito del Consiglio comunale attivare tutti gli strumenti che gli competono affinché questi atti vandalici non si ripetano".

"Una volta di sarebbe detto anarco-insurrezionalista"

Si tratta di "Violenza inaccettabile" per la capogruppo della Lega in consiglio comunale, Francesca Scarano, che tuona anche contro "silezio assordante da parte del rettore dell'Alma Mater di Bologna", mentre il collega di Fdi, Stefano Cavedagna,parla di "escalation di violenza intollerabile" e di un gesto "che una volta di sarebbe detto anarco-insurrezionalista"..

Foto: il manichino appeso in piazza di Porta Ravegnana