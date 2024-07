Michele De Pascale è il candidato del Pd a presidente dell’Emilia-Romagna

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Appalusi, abbracci, strette di mano e selfie con il candidato alla presidenza della Regione Emilia-Romagna, Michele De Pascale. È un clima di festa quello che ha caratterizzato la direzione regionale del Pd dell'Emilia-Romagna, riunita in via Andreini, 6.

Sono stati in tanti a congratularsi con il primo cittadino di Ravenna, che, come primo passo per la corsa alla guida della Regione, si metterà al lavoro per costruire "una coalizione larga".

Emozione e impegno per cambiare l'Emilia-Romagna

"Sono tanto emozionato. Per me è un passaggio importante. Correrò per vincere e per cambiare. L'Emilia-Romagna è troppo importante", sono le prime parole di De Pascale, che al suo arrivo alla Direzione del Pd, ancora in corso, è stato accolto, tra sorrisi e applausi, dalla segretaria provinciale Federica Mazzoni e dal segretario regionale Luigi Tosiani. Assente, almeno inizialmente, il sindaco di Bologna, Matteo Lepore, che è arrivato con circa mezz'ora di ritardo.

Una coalizione ampia per vincere le elezioni

Per designare il successore di Stefano Bonaccini, che si è dimesso nelle scorse ore tirando la volata proprio a De Pascale, si voterà il 24 novembre. E per arrivare pronti all'appuntamento elettorale, il primo cittadino di Ravenna sta già parlando "con tutte le forze della coalizione" che incontrerà nei prossimi giorni. "Stiamo ricevendo anche tanti contatti da movimenti civici", ha aggiunto. E se dalla Romagna l'entusiasmo era già partito "mesi fa", negli ultimi giorni sono arrivati tanti segnali postivi "anche dall'Emilia e da Bologna".

Colla alla guida della Fabbrica del Programma

Parallelamente prenderà il via anche la Fabbrica del programma, che su richiesta di De Pascale sarà "di coalizione e non di un solo partito". "Ho chiesto a Vincenzo Colla di guidarla", ha aggiunto il sindaco di Ravenna che pochi giorni fa ha incassato l'endorsement dell'assessore allo Sviluppo economico della giunta Bonaccini che pure era tra i nomi "papabili" come candidato.

La staffetta con Bonaccini

Ad appoggiare De Pascale è stato anche il presidente uscente della Regione, Stefano Bonaccini, che oggi si è dimesso e martedì si insedierà al Parlamento europeo, dove ha conquistato un seggio. "Conosco molto bene Michele De Pascale - ha detto - con lui siamo in buone mani" e se verrà eletto "sono convinto che farà meglio di me". "

"Questa è un'asticella troppo alta con cui iniziare - è la replica del diretto interessato - Con Stefano, oltre a un apprezzamento per il suo lavoro, c'è un legame personale molto forte, da quando ero ragazzino. Ho sentito moltissimo il suo sostegno e ho apprezzato anche il messaggio di libertà che ci ha dato" per "costruire la Regione del futuro".

Tanti restano i problemi da affrontare, ammette De Pascale, che si propone "di mettersi con l'orecchio a terra e ascoltare le persone, proponendo anche dei cambiamenti". Fiducioso è anche il segretario regionale del Pd, Luigi Tosiani, che dice che grazie a De Pascale e alla coalizione civica che costruirà "si può vincere" alle urne il prossimo autunno.

L'Officina del Programma di Elena Ugolini

Nel frattempo, Elena Ugolini, preside dell'istituto Malpighi ed ex sottosegretaria del governo Monti, scesa in campo per un progetto civico in vista delle prossime regionali, lancia 'Officina Emilia-Romagna 2030' "per scrivere insieme il programma". L'iniziativa servirà nelle intenzioni di Ugolini per produrre un "radicale cambio di metodo: coinvolgere le migliori competenze diffuse sul territorio per stabilire le nuove priorità di governo".