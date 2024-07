Chi è Michele De Pascale, candidato del centrosinistra alle regionali

QUI PER ISCRIVERSI AL CANALE WHATSAPP DI BOLOGNATODAY

Il centrosinistra ha il suo candidato per la presidenza della Regione Emilia-Romagna. Si tratta di Michele De Pascale, 39enne sindaco di Ravenna, politicamente nato e cresciuto tra le fila del Partito Democratico. Dalla parte opposto, con ogni probabilità, De Pascale troverà Elena Ugolini, che ha già ufficializzato la sua candidatura, anche se manca ancora l’accordo con i partiti di destra e centrodestra.

La spinta su De Pascale

La candidatura di De Pascale, da subito molto probabile, è stata sancita di fatto da Vincenzo Colla, attuale assessore regionale al Lavoro e anche lui tra i possibili candidati alla presidenza di viale Aldo Moro. Colla, in evento organizzato da Confartigianato, aveva lanciato De Pascale in modo molto chiaro: “Da assessore regionale ho fatto una legge per attirare e trattenere i talenti. Una legge che non ho fatto per me, ma sempre per guardare ai talenti che abbiamo, per guardare al futuro, anche in politica. E Michele è un ottimo talento”.

Da lì, a cascata, sono arrivate altre spinte, come quella del sindaco di Bologna Matteo Lepore, inizialmente tra i più cauti sulla candidatura di De Pascale: “Il candidato alle regionali deve essere un bolognese. Sono trent’anni che non c’è un presidente di Regione bolognese e questa è anche una questione politica” aveva detto un mese fa. Ieri il dietrofront e la benedizione al sindaco di Ravenna, arrivata dopo una visita a sorpresa di De Pascale a Palazzo d’Accursio. I due hanno mostrato una grande intesa, sottolineata poi dal bolognese in un successivo incontro con la stampa: “Spero che De Pascale sia accettato come candidato. Con l’alluvione del 2023 si è rinsaldato il rapporto anche di amicizia tra i sindaci, tutti quelli colpiti, dei Comuni grandi e più piccoli. Ma in particolare fra Bologna e la Romagna – ha detto Lepore – abbiamo imparato a conoscerci meglio, ci siamo frequentati, anche di notte, per riuscire a capire come trovare le soluzioni”.

Il lasciapassare a De Pascale è arrivato anche dai due ex governatori Pierluigi Bersani e Vasco Errani: “Quella di De Pascale è una candidatura molto importante, positiva, unitaria nel Pd, come ha dimostrato con grande qualità Colla nella sua dichiarazione” ha detto Errani, mentre per l’ex segretario dem quella di De Pascale è la candidatura giusta per “mandare avanti la straordinaria storia dell'Emilia-Romagna”. L'ultimo endorsement è arrivato dal dimissionario Stefano Bonaccini, che questa mattina ha salutato la stampa prima di volare a Bruxelles: "Siamo in buone mani" ha detto il governatore.

Chi è De Pascale

Classe 1985, sposato e con due figli, la carriera politica di Michele De Pascale inizia già tra i banchi del liceo. Nel 2004, giovanissimo, entra in Consiglio comunale a Cervia, membro della Commissione bilancio e presidente della Commissione urbanistica. Nel 2011 diventa assessore con deleghe agli affari generali, affari legali, politiche comunitarie e coordinamento finanziamenti e programmi Unione europea, politiche turistiche e marketing territoriale, coordinamento eventi e immagine, demanio marittimo e porto, mentre nel 2013 è nominato segretario provinciale del Pd di Ravenna. Nel 2016, alla guida della coalizione di centrosinistra, diventa sindaco di Ravenna, e viene nuovamente eletto nel 2021 con quasi il 60% dei voti. Nel frattempo, nel 2019, De Pascale è diventato Presidente dell’Unione delle Province d’Italia.

Il riferimento di Lepore all’alluvione del 2023 non è casuale. È proprio in seguito alla catastrofe del maggio del 2023 che De Pascale si fa notare per i toni decisi con cui ha acceso il confronto con il governo. De Pascale, insieme ad altri presidenti di provincia come Lattuca (Forlì-Cesena) e Sadegholvaad (Rimini) è stato tra gli amministratori locali più in vista nel richiedere l’intervento di Roma per i ristori destinati alle zone più colpite dall’alluvione, ricompattando la corrente ‘ombra’ degli amministratori territoriali interna al Partito Democratico, quella che aveva già spinto per la candidatura di Bonaccini come segretario dem.

Il futuro prossimo

La coalizione che De Pascale si troverà a guidare sarà composta da tutte le forze politiche che due giorni fa, in Regione, hanno votato a favore del referendum abrogativo sull’Autonomia differenziata. Un campo larghissimo che va da Italia Viva ai Verdi, passando per il Movimento 5 Stelle. De Pascale che, nell’evento organizzato da Confartigianato, ha ringraziato Vincenzo Colla, un “punto di riferimento, in questi anni, per tutto il tessuto produttivo regionale”. Poi la menzione al Patto per il lavoro e il clima, “il miglior esempio di coinvolgimento della società nel costruire insieme le strategie per il territorio a livello nazionale. Certo andrà innovato, ma deve essere una parte centrale del futuro della nostra regione e va portato anche nei territori. Anche quelli di provincia, che hanno bisogno di essere al centro dell’innovazione”. La campagna elettorale è già iniziata.