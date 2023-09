Migranti, Bonaccini: "Con l'alluvione speravo in numeri minori, c'è improvvisazione"

"Io non ho detto che non voglio che vengano fatti i CPR in Emilia Romagna, domani avremo un incontro con il ministro Piantedosi e sindaci dei comuni capoluogo, sarà occasione per sentire dal vivo cosa ci propongono". Lo ha detto il presidente della Regione Stefano Bonaccini questa mattina a Omnibus, il programma dwe La7 in merito alla ventilata ipotesi di aprire un Centro di permanenza e rimpatrio dei migranti sul territorio emiliano-romagnolo, auspicato anche dal questore Isabella Fusiello.

"Sono rimasto, e credo con me gran parte degli italiani, sbalordito da una maggioranza che per anni ha usato slogan che oggi dimostrano la loro totale inefficacia, solo per questo credo che qualcuno dovrebbe chiedere almeno scusa perché gli sbarchi sono raddoppiati, altro che porti chiusi".

Per Bonaccini non è stato preparato alcun piano "scommettendo sul fatto che non sarebbe ripartito l'esodo, non do la colpa al governo, ma c'è un improvvisazione della gestione".

I CPR quindi, secondo il presidente "da quello che ho capito, non serviranno per l'accoglienza delle migliaia di profughi che arrivano dalle nostre parti, ma per i cosiddetti pericolosi, credevo ci fossero le carceri per quegli individui, se non servono per gestire l'ondata, cosa facciamo? Hanno tagliato i fondi per la gestione dei servizi e dei luoghi e spesso vanno deserte legale i sindaci vengono chiamati poche ore prima dai perfetti i quali vengono informati poche ore prima dal governo centrale dell'arrivo di centinaia di persone".

"Con l'alluvione speravo in meno arrivi"

Bonaccini ricorda anche che l'Emilia-Romagna è stata colpita dall'alluvione: "Non ho mai protestato - rimarca - credevo che ci fosse un numero di arrivi un po' inferiore rispetto ad altre persone - l'Emilia Romagna è la regione con pù immigrati rispetto alla popolazione, vorrei conoscere l'opinione dei parlamentari della destra".

Sul sistema dell'accoglienza ieri è intervenuta anche la Caritas di Bologna: "E' pensato male - ha detto il direttore Don Matteo Prosperini, che non permette di capire “quali siano i loro reali bisogni. In teoria sono accolti dalle strutture governative, quindi loro dovrebbero avere tutto il necessario. I dieci punti messi in piedi dal Governo sono tutti discutibili, è sotto gli occhi di tutti”.

Le strutture di accoglienza migranti: quali sono e a cosa servono

I cittadini stranieri che arrivano in Italia, in modo irregolare, ovvero che non è passato attraverso il controllo di frontiera o che ha perso il titolo per rimanere in Italia, vengono ospitati in centri dove si procedono agli accertamenti.

Hotspot: strutture di primo soccorso e accoglienza, normalmente in prossimità di un luogo di sbarco, come ad esempio a Lampedusa, nelle quali i migranti sono sottoposti ad accertamenti medici, vengono controllati, pre-identificati e, dopo essere state informati sulla loro attuale condizione di persone irregolari e sulle possibilità di richiedere la protezione internazionale, foto-segnalati.

Terminate le procedure di identificazione e foto-segnalamento, i migranti che hanno manifestato la volontà di chiedere asilo in Italia vengono trasferiti presso le strutture di accoglienza di primo livello, dislocate sul territorio nazionale ove permangono in attesa della definizione della domanda di protezione internazionale, che si differenziano in:

Centri di Prima Accoglienza (CPA)

Centri Accoglienza Straordinaria (CAS), come la struttura di via Mattei a Bologna. Sono centri reperiti dai Prefetti a seguito di appositi bandi di gara

Attualmente le strutture attive sul territorio nazionale sono più di 5.000, con una capacità di più di 80.000 posti.