Migranti, Bonaccini: "In E-R serve il triplo di lavoratori stagionali"

Se il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, si dice disposto a riconsiderare "ampliamenti delle attuali quote di ingresso", il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, chiede al Governo di "correggere il Decreto Flussi": per garantire all’Emilia-Romagna "il numero di lavoratori stagionali richiesti nei vari comparti, a partire dal settore turistico e dell’agroalimentare. 6mila addetti, invece dei 2mila autorizzati al momento".

La richiesta parte non solo dalla Regione, ma anche dalle parti sociali e dalle imprese del settore: "Chiediamo che venga ascoltato il paese reale - scrive Bonaccini in un post - chi fa impresa e crea occupazione: le nostre aziende sono infatti pronte a impiegare almeno il triplo delle persone. Non farlo significa solo aumentare il rischio di lavoro nero e di sfruttamento. Anche perché qui la disoccupazione è praticamente al 5%, un tasso quasi fisiologico".

Quindi "Il Governo abbandoni il terreno della propaganda e dia risposte concrete, senza giocare sulla pelle di persone spesso in fuga da situazioni drammatiche e dimenticare chi vuole continuare a portare avanti la propria attività nella legalità e regolarità contrattuale e sociale".

Decreto flussi: cos'è

Fissa le quote dei lavoratori stranieri che possono fare ingresso in Italia per lavorare quindi il numero massimo di persone provenienti dal Paesi extra Ue che ogni anno possono fare ingresso nelnostro paese.

Nel decreto vengono previste quote di ingresso distinte per i lavoratori stagionali, i lavoratori autonomi e i lavoratori subordinati non stagionali. Vengono inoltre fissate quote per convertire in lavoro i permessi di soggiorno rilasciati per motivi di studio o per convertire in lavoro subordinato non stagionale i permessi di soggiorno rilasciati per lavoro stagionale.