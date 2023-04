Migranti, Taruffi: “Governo da scandalo, così non c’è collaborazione”

La Regione Emilia-Romagna torna a parlare della questione migranti e lo fa con Igor Taruffi, assessore regionale al Welfare, il quale denuncia una “totale assenza di confronto” con il Governo. Per questo motivo, Taruffi ha ribadito il ‘no’ alla gestione commissariale dell’emergenza migranti: “Stiamo ospitando 11.118 migranti, siamo la Regione che ne accoglie di più in percentuale. Che il Governo abbia deciso di sottrarsi al confronto con chi garantisce la maggiore accoglienza del paese è uno scandalo istituzionale”. La richiesta in viale Aldo Moro, come scrive l’Agenzia Dire, è arrivata in via telematica e con poche ore a disposizione per dare il proprio assenso: “Così non esiste leale collaborazione – continua Taruffi durante il question time –. Il nostro non è un ‘no’ a prescindere, ma lo è alla luce di questi fatti. Nessuno ci ha contattato per discutere alcunché”.

Il tema era stato ripreso da Valentina Castadini, consigliera regionale di Forza Italia, la quale si era detta “molto perplessa della risposta”. In pratica, ha aggiunto Castadini, “la Regione ha detto ‘no’ perché Bonaccini si è offeso”.

Proprio Taruffi, alla fine di febbraio, aveva sollevato il tema dell'aumento dei flussi migratori chiedendo un confronto con il Governo che fino a quel momento non c'era stato. La risposta arrivata era stata rassicurante, salvo poi ritrovarsi ad una gestione commissariale dopo poco pià di un mese.