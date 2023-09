Migranti: "Lepore offuscato dall'ideologia. Stato d'emergenza un'occasione sprecata"

Bologna si spacca sulla gestione dei migranti. Il sindaco metropolitano Matteo Lepore ha denunciato circa "800 persone in più" rispetto a quante le strutture della città possono contenere. E al Cas di Via Mattei spuntano le tende per garantire un posto letto a chi non può - materialmente - entrare nella struttura. Il primo cittadino rimette le responsabilità della situazione al governo e denuncia in un'intervista a Repubblica la volontà di Meloni di "speculare sulla povera gente per richiedere pieni poteri".

"Posizioni offuscate dall'ideologia" dichiara invece il senatore di Fratelli d'Italia Marco Lisei a BolognaToday. Capogruppo della Commissione affari costituzionali, il politico ed esponente bolognese di FdI ha voluto rispondere alle accuse di Palazzo d'Accursio e fare il punto sui lavori dell'esecutivo.

Senatore, come risponde a Matteo Lepore e alle accuse contro Meloni e l'esecutivo?

"Partiamo da una premessa fondamentale per me: il governo è al lavoro per ridurre gli sbarchi, che al momento sono eccessivi per via di un'emergenza legata alle problematiche dei paesi del Nord-Africa. Il nostro obiettivo è arrivare a sbarchi zero e la presidente Meloni sta facendo ogni cosa per andare in questa direzione. Ad oggi 19 settembre ci sono già stati quattro Consigli dei ministri e altrettanti decreti per potenziare uno strumento importante, cioè quello dei rimpatri. Al momento ci sono solo otto Centri per i rimpatri, gli altri sono stati smantellati dai governi di centrosinistra. Un numero così esiguo di Cpr non consente di eseguire la giusta quantità di rimpatri che servirebbero. Ce ne dovrebbe essere uno per regione. In affiancamento a questo, inoltre, il trattenimento sul territorio fino a 18 mesi ha lo scopo di fungere da deterrente per gli arrivi e di velocizzare le procedure di rimpatrio.

Questa è una premessa d'obbligo. Sappiamo che ci sono pressioni sui Comuni. Ma le dichiarazioni che ha fatto il sindaco Lepore sono oggettivamente incomprensibili, si vede chiaramente che non ha idea di cosa dire perché è lui stesso ostaggio delle sue ideologie. Ideologie del Pd e della sinistra che sono causa dei problemi della città di Bologna. Hanno predicato e predicano che tutti devono partire dall'Africa, che devono arrivare tutti, che bisogna tenere i porti aperti e accogliere chiunque sbarchi. Queste idee hanno causato tutta una serie di conseguenze: dallo smantellamento dei Cpr, alla chiusura degli accordi con la Libia, a non avere accordi internazionali con i paesi di provenienza.

Sul territorio di Bologna idee del genere si concretizzano con il mancato ricevimento dell'emergenza nazionale. Il presidente della Regione Stefano Bonaccini non ha voluto firmare lo stato di emergenza. Una scelta del genere crea un danno ai territori: firmare lo stato di emergenza consentirebbe ai sindaci delle città di accedere a tutta una serie di 'benefici' - anche economici - che aiuterebbero a gestire le situazioni gravi o di caos come quella al Cas di Via Mattei, creando ad esempio altre strutture temporanee. Il sindaco - o la sinistra in generale - per una ragione prettamente ideologica ha privato i cittadini bolognesi di accedere a tutta una serie di possibilità che avrebbero potuto risolvere o migliorare la situazione".

Quindi rimette le responsabilità al Comune o alla Regione?

"No, la responsabilità dei due enti è quella della gestione dei flussi e degli arrivi nella città. Lepore dice che è stata smantellata l'accoglienza diffusa, ma questo è solo parzialmente vero: stiamo smantellando l'accoglienza diffusa per concentrarci sui rimpatri. Chiaramente, ben fa il governo a chiudere un capitolo che ha portato soltanto vantaggio alle cooperative che lucravano sui migranti, quasi tutti clandestini.

Dopodiché Lepore fa anche riferimento a dei numeri che francamente sono spropositati - secondo me - rispetto a quelli che stanno davvero arrivando a Bologna. Nonché è spropositato parlare di tendopoli. Al Mattei mi risulta ci siano solo due tende, quindi parliamo solo di strumenti che sono stati necessari e che sono serviti in quei giorni lì".

Quali sono i numeri a cui lei fa riferimento?

"I numeri ce li ha il prefetto. Diciamo che la pressione sulla città di Bologna è ripartita in maniera equa rispetto a tutta Italia, né di più, né di meno. La differenza è che altri comuni si sono rimboccati le mani e si stanno dando da fare per risolvere questa fase di sovraffollamento - che per noi è solo transitoria - mentre altri accampano scuse come il sindaco Lepore".

La posizione di Fratelli d'Italia a Bologna è in linea con quanto sta venendo fuori dall'esecutivo?

"La posizione del partito è sempre quella: per noi queste persone vanno aiutate a casa loro e tutto si sta facendo per arrivare a questo obiettivo. Bisogna creare le condizioni per cui non partano dall'Africa. In tutti il mondo l'immigrazione è regolare e secondo flussi non clandestini, anche in quelli che non sono inseriti nell'area conservatrice. Tutti i paesi che hanno a cuore gli interessi dei propri cittadini impediscono l'entrata incontrollata di clandestini. Noi in Italia non facciamo niente di diverso rispetto a quello che fa tutto il mondo. Il sistema italiano non può accogliere tutti ed è chiaro che questa è una fase straordinaria di arrivi.

Gli sbarchi calano e caleranno, sia attraverso provvedimenti interni, sia con provvedimenti esterni che Giorgia Meloni sta perorando con Tunisia e altri paesi per controllare i flussi e le partenze direttamente dallo stato di origine. Poi si verificherà eventualmente se è possibile che l'Europa agisca attraverso missioni internazionali finalizzate a impedire le partenze, affondare i barchini e impedire l'immigrazione clandestina. Quest'ultimo aspetto sarà la parte più difficile da realizzare, in quanto ora il Parlamento europeo è governato dai progressisti, gli stessi che hanno fatto saltare l'accordo con la Tunisia e grazie al quale oggi Kais Saied non controlla più le partenze dai suoi porti. Vedremo come andranno le prossime elezioni europee".

Restando a Bologna, Lepore ha anche accusato il decreto Cutro. Rivendica quella legge?

"Il decreto Cutro è stato ultragiusto. Con quella legge abbiamo dato una stretta ai permessi di soggiorno facili che aveva consentito la sinistra con la protezione speciale e con la conversione delle protezioni speciali. Era necessario perché bisognava dire a chi pensava di arrivare clandestinamente in Italia, che arrivare in maniera illegale non significa ottenere il permesso in un qualche modo. In Italia si entra solo attraverso i flussi, o accedendo agli altri strumenti come la protezione internazionale e il diritto d'asilo. Ma queste ultime possibilità vanno riservate davvero per chi scappa da una guerra. Dopodiché i migranti economici se vogliono arrivare in Italia regolarmente lo devono fare attraverso i canali regolari.

Sono assolutamente convinto che se oggi governasse la sinistra di sbarchi ce ne sarebbero molti di più. Le posizioni di Lepore e della sinistra restano di imbarazzo e nessuno si rende conto che la loro politica e le loro idee legate all'accoglienza e all'apertura delle frontiere causa situazioni del genere. Di fronte a un fenomeno che vede l'Africa destabilizzarsi il governo lavora per limitare gli spostamenti e far restare i migranti nei loro paesi di origine. Non è semplice invertire una tendenza che per anni si è stabilizzata come prassi".

Ha sentito Giorgia Meloni?

"Non direttamente su questo tema. Il governo lavora insieme e le decisioni che vengono prese sono una sintesi di più pareri dell'esecutivo. Io come senatore e come capogruppo in prima commissione faccio riferimento al ministero dell'Interno. Per cui le decisioni saranno prese tutte secondo la direzione e l'obiettivo di portare a zero gli sbarchi. Questo è e sarà sempre il nostro impegno".

