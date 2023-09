Migranti, Salvini: "E' atto di guerra", Bonaccini: "Bilancio fallimentare"

"Dopo un anno di Governo Meloni, quello sulla gestione dell'immigrazione è un bilancio fallimentare". Il presidente della Regione Emilia-Romagna e presidente del Pd, Stefano Bonaccini, sui social torna ad attaccare l'esecutivo ricordando le battaglie su "porti chiusi, rimpatri e nuove regole in Europa perché venivano 'prima gli italiani' ora che governa da ormai un anno possiamo fare un primo bilancio? Sbarchi raddoppiati, nessun rimpatrio e ci siamo isolati in Europa senza ottenere alcun risultato".

Con gli sbarchi degli ultimi giorni, si è raggiunta la cifra record di 125.928 arrivi, almeno via mare, e nella notte al dramma si è aggiunta la tragedia: due autisti di un bus sono morti e 25 migranti sono rimasti feriti in un incidente stradale avvenuto sulla A1, e nord di Roma, durante il trasferimento da Porto Empedocle in un centro di accoglienza in Piemonte.

C'è una "situazione ingestibile e rivolte a Lampedusa - continua Bonaccini - nessun piano di accoglienza concordato con le Regioni, scaricabarile sulle città e i sindaci, nessuna strategia e servizi di accoglienza e inclusione, comunità più insicure" quindi "un bilancio fallimentare", conclude Bonaccini.

Intanto il ministro delle Infrastrutture e leader della Lega, Matteo Salvini, ha parlato di "atto di guerra. Di fronte all’arrivo di migliaia di persone non si può parlare di episodi spontanei e isolati" e aggiunge "questi sbarchi sono voluti e organizzati e rappresentano il simbolo di un'Europa a guida socialista, lontana dalle esigenze dei cittadini, a partire da quelli italiani". Salvini oggi torna in aula per il processo Open Arms.

Non si fanno attendere le reazioni: "L’Europa a guida socialista? - ha scritto sui twitter la parlamentare europea ed ex vicepresidente dell'Emilia-Romagna, Elisabetta Gualmini - perché il Ppe è di sinistra? Non lo sapevo. E in Consiglio non sapevo ci fossero solo Governi socialisti. Guarda un po’. Ad ogni modo con questi attacchi sicuramente l’Europa viene in vostro aiuto. Complimenti! Avanti con la propaganda".