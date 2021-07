La ministra Gelmini in visita al Tecnopolo: "Un progetto importante, con il Pnrr avrà ancora più energia"

Mariastella Gelmini, ministra per gli affari regionali e le autonomie nel governo Draghi, oggi è stata in visita a Bologna. Dopo un passaggio all'hub vaccinale della Fiera, accompagnata dal presidente dell'Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, è arrivata nella sede del Tecnopolo (ex Manifattura Tabacchi) di via Stalingrado, dove si è espressa su un progetto che ha definito innovativo: "Questa è un eccellenza internazionale, un progetto che è già realtà e che con l'energia che gli potrà fornire il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) avrà ancora più energia. Per me quella di oggi è una visita doverosa e questa la prova della grande capacità di lavoro di questo territorio".

E per le autonomie delle regioni? La pandemia le ha congelate? "Siamo già ripartiti su questo fronte attraverso un approfondimento in una commissione di studio presieduta dal professor Caravita. Il lavoro che è stato svolto prima della pandemia dal governo precedente che ha prodotto una legge quadro è oggetto di studio".

"Noi siamo convinti che la pandemia abbia determinato un ritorno dello Stato, perchè per dare risposte ha che ha dovuto assumersi delle responsabilità e prendere delle decisioni molto precise ma ciò rappresentare un ritorno al centralismo. Certamente bisogna dare risposte a territori come questo (Emilia-Romagna) così come Lombardia e Veneto che si sentono pronti (con una legge o un referendum) ad assumersi maggiori responsabilità. Questo percorso deve andare avanti".

Inevitabile una domanda sul possibile candidato di centrodestra per Bologna, candidato che ancora non c'è. E la ministra come prevedibile non si sbilancia, annunciando però che non siamo lontani dal nome e che comunque per Forza Italia il senatore Andrea Cangini sarebbe la persona giusta.