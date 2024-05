Anche se è “difficile fare valutazioni sulle varie situazioni locali”, il ministro all’Ambiente e alla Sicurezza energetica Gilberto Pichetto Fratin ha notato che Bologna “sta andando avanti in modo molto deciso” sul taglio delle emissioni atmosferiche. Su un altro tipo di emissioni, quelle acustiche causate dai sorvoli degli aerei che decollano e atterrano al Marconi, il ministro di Forza Italia invece non si sbilancia e si smarca dopo la lettera ricevuta dal Comune per portare l’attenzione sul tema: “Si tratta di una valutazione che dovrà fare l’Enac (l’Ente nazionale per l’aviazione civile, ndr), e noi agiremo di conseguenza”.

Al Savoia Hotel Regency in via del Pilastro, il ministro Pichetto Fratin ha incontrato gli esponenti locali di Forza Italia e ha spronato i candidati forzisti al Parlamento Europeo a “portare un percorso di modernizzazione” delle politiche comunitarie in tema di ambiente, energia e sostenibilità.