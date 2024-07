Molinella, Bernardi neo-sindaco: "Punterò su un welfare più vicino alle esigenze dei cittadini"

Trionfo di Bruno Bernardi, il nuovo sindaco socialdemocratico di Molinella sostenuto da Fratelli D’Italia, Lega, Forza Italia e Noi Moderati, Rete Civica e Insieme per Molinella. Da anni il comune rappresenta un’oasi per gli eredi del vecchio Psdi, riuniti sotto il simbolo del partito “Unione Socialdemocratica Molinellese” di cui Bernardi è segretario. L’imprenditore ha scelto di scendere in campo per mettere a buon uso le sue conoscenze a servizio del territorio.

Si aspettava questo risultato?

La gioia è tanta e non mi aspettavo di passare al primo turno, forse anche per la mia modestia. Questo risultato è una conferma della fiducia che i cittadini ripongono in me e nelle mie idee per il futuro della nostra città.

Quale sarà la prima cosa che farà ?

La prima cosa che farò è presentarmi al personale comunale e conoscerlo. Credo fermamente nell'importanza di creare un ambiente di lavoro collaborativo e armonioso. Conoscere il personale comunale non è solo un gesto di cortesia, ma un passo fondamentale per costruire una squadra affiatata e motivata. Voglio che ogni membro del personale sappia che il loro contributo è prezioso per il successo della nostra amministrazione.

Cosa si aspetta di ottenere nei prossimi cinque anni?

Sicuramente un comune con meno criticità, un equilibrio finanziario stabile e un welfare più vicino alle esigenze dei cittadini. Lavorerò sodo per migliorare i servizi e risolvere i problemi che affliggono la nostra comunità, sempre tenendo conto delle reali necessità dei nostri concittadini.

È stata una campagna elettorale emozionante, che ricordo porterà di questa esperienza e degli altri candidati?

È stata una campagna elettorale molto intensa, l'abbiamo vissuta assieme alla cittadinanza stando a contatto con i cittadini, ascoltando e confrontandoci con loro. A volte eravamo sulla stessa linea di pensiero, altre volte no, ma sempre con molta serenità. Questo dialogo aperto e onesto è stato estremamente arricchente e mi ha permesso di comprendere meglio le esigenze e le aspettative dei cittadini. Porterò con me il ricordo di questa esperienza come un periodo di crescita personale e collettiva.

La giunta

Alla prima seduta del consiglio comunale il primo cittadino ha presentato la giunta. Morena Gruppioni sarà la vicesindaca con le delega all'Associazionismo, Personale, Politiche abitative, Promozione del Territorio e Turismo. Gruppioni, classe 1964, eletta nella lista di Fratelli D'Italia, si occupa da anni di contabilità e amministrazione. Prossimo è Antonio Federico, nato nel 1952 a Messina, medico e capolista eletto di "Uniti per Molinella" si occuperà, in veste di assessore di Decoro urbano, Manutenzione stradale, Polizia Locale, Sicurezza e Viabilità. Otella Zappa, classe 1957, insegnante e capolista di "Rete Civica" è invece assessora alla Comunicazione istituzionale, Cultura e politiche giovanili, Pari opportunità, Servizi scolastici, extrascolastici ed educativi. Infine, il leghista Giampaolo Zerbini, commerciante di automobili del 1962, seguirà le Attività Produttive, il Commercio, gli Eventi sul territorio, i Rapporti con il terzo settore e il Volontariato.

A Bernardi rimangono le deleghe: Edilizia Privata, Urbanistica, Lavori Pubblici, Bilancio, Tributi, PNRR, Protezione civile, Transizione al digitale, Sport, e Società partecipate.