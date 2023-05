Morta Miriam Ridolfi, fu determinante per i soccorsi della Strage in Stazione

E' morta Miriam Ridolfi. Si è spenta oggi l'ex assessora che coordinò i soccorsi dopo la strage alla Stazione di Bologna del 2 agosto 1980.

Ha contribuito alla fondazione dell'Associazione dei familiari delle vittime della strage. Ha poi diretto il liceo Righi per quasi vent'anni; è stata collaboratrice delle biblioteche di Bologna con il progetto "Educare per educarci". Per Pendragon ha pubblicato "Il 2 agosto è di tutti" scritto insieme a Maurizio Minghetti.

La ricorda la presidente dell'Assemblea legislativa Emma Petitti sottolineando come oggi "Bologna, e tutta l’Emilia-Romagna, perdono una grande testimone dell’impegno civile e della solidarietà". Donna capace e coraggiosa - continua Petitti - Ridolfi ha dedicato la sua vita a tramandare alle nuove generazioni i valori della democrazia. La sua umanità ci ha insegnato cosa vuol dire essere cittadini, essere donne e uomini che credono nelle istituzioni, nella vita civile e nell’impegno per rendere migliore la nostra società partendo dai giovani e dai suoi amati studenti”.