Giorgio Napolitano, Bonaccini: "Fu garante della democrazia", il cordoglio della politica

"Protagonista della storia nazionale, il Capo dello Stato che ci fece sentire vicino l'intero Paese dopo il terribile sisma del 2012". Così il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, a nome ricorda Giorgio Napolitano, scomparso ieri a 98 anni. "E' stato un grande Presidente della Repubblica, al servizio del Paese, delle italiane e degli italiani, garante del confronto democratico e del corretto funzionamento delle istituzioni. Della democrazia - continua Bonaccini - E prima ancora è stato protagonista nella sua vita politica della sinistra italiana e non solo, un riformista vero. Un protagonista della storia italiana, che in particolare in Emilia-Romagna ricordiamo con affetto perché fu lui, da Capo dello Stato, a farci sentire da subito vicina l'intera comunità nazionale dopo il terribile sisma del 2012. Alla sua famiglia vanno la massima vicinanza e le più sentite condoglianze della Regione Emilia-Romagna e di tutta la comunità

"Vivo cordoglio per la scomparsa del Presidente Emerito Giorgio Napolitano la cui vita è stata spesa al servizio delle istituzioni" ha scritto in una nota il viceministro Infrastrutture e Trasporti Galeazzo Bignami

Anche Emma Petitti, presidente dell’Assemblea legislativa dell’Emilia-Romagna, ricorda i giorni drammatici del terremoto del 2012, qudno "il Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano fu molto vicino alla popolazione dell’Emilia-Romagna: un punto fermo nell’emergenza e nella ricostruzione. La sua morte addolora tutta la comunità regionale e mi colpisce profondamente: nella sua lunga militanza politica e nelle istituzioni, Giorgio Napolitano è stato un esempio di grande coerenza e impegno politico per un Paese sempre più giusto. Un grande Presidente. Un uomo di Stato. Napolitano è stato un riformista vero, un comunista moderno e uomo del dialogo. Alla sua famiglia vanno le mie più sentite condoglianze”.

i è spento, a 98 anni, Giorgio Napolitano. È stato il primo ex membro del Partito Comunista Italiano a sedere al Quirinale e il primo a restarci per due mandati consecutivi. Fu eletto dapprima nel 2006 e poi nel 2013, dopo lo stallo delle elezioni politiche e l'ingovernabilità istituzionale che ne seguì. Rimase in carica, per senso delle istituzioni, per due anni. Nel gennaio 2015 le dimissioni per lasciare così spazio all'elezione di Sergio Mattarella.

Lutto nazionale e funerali di Stato

"A seguito del decesso del Presidente emerito della Repubblica senatore di diritto e a vita Giorgio Napolitano si dispone, dal 22 settembre 2023 fino al giorno della celebrazione delle esequie di Stato, l'esposizione a mezz'asta delle bandiere nazionale ed europea sugli edifici pubblici dell'intero territorio nazionale e sulle sedi delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane all'estero. Il giorno delle celebrazioni delle esequie di Stato sarà dichiarato lutto nazionale", questo il provvedimento.

La camera ardente sarà allestita al Senato, da domenica mattina.

Giorgio Napolitano

Nato a Napoli a gennaio del 1925, aderisce al Partito Comunista Italiano nel 1944. Entra in Parlamento nel 1953 ed è membro della commissione meridionale del partito.

Diventa, nel tempo, il leader dei cosiddetti "miglioristi", corrente riformista del Partito Comunista Italiano.

Nel corso degli anni '80 tiene viva la possibile convergenza con il Psi e arriva ad affermare che "Il riformismo europeo è il punto di approdo del Pci", prendendo così definitivamente le distanze dall'esperienza sovietica.

Nel 1991 aderisce, con la cosiddetta 'svolta della Bolognina', al Pds. Nel 1992 venne eletto presidente della Camera dei Deputati nel periodo di Tangentopoli, in cui si consumò la rottura con i socialisti e con Bettino Craxi. Quattro anni dopo è ministro dell'Interno del governo Prodi. Primo ministro ex-comunista a sedere al Viminale, promuove nel 1998 la contestata legge Turco-Napolitano che istituisce i Centri di permanenza temporanei per gli immigrati clandestini.

Sale per la prima volta al Quirinale nel 2006 e guiderà il Paese durante una delle fasi più delicate della nostra storia: la crisi dei debiti sovrani che portò nel 2011 alla caduta del governo Berlusconi. Affida il compito di traghettare il Paese fuori dalle nebbie a Mario Monti: sarà un governo tecnico costretto a promuovere anche riforme impopolari per risanare dei conti pubblici dissestati, come la contestata "Legge Fornero" sulle pensioni.

A ottobre del 2012, l'Università gli conferì la laurea "ad honerem" in Relazioni Internazionali il seprossimo 30 gennaio 2012.

E' stato il primo presidente rieleeto, nel 2013. Nel 2015 si dimette e lascia spazio all'elezione di Sergio Mattarella.