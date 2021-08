Politica regionale in lutto, morto Guglielmino Cerbara. Bonaccini: "Amministratore capace, ha dedicato la vita alle istituzioni"

“E’ con grande dolore che apprendo della scomparsa di Guglielmino Cerbara, sindaco di Sant’Agata Feltria. Un amministratore capace, che ha dedicato la propria vita alle istituzioni e alla sua Valmarecchia. Lascia davvero un vuoto in tutti noi, che con lui abbiamo spesso collaborato, e in quanti abbiano avuto la fortuna di conoscerlo”.

Così il presidente della Regione Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, ha espresso il proprio cordoglio per la prematura scomparsa del sindaco di Sant’Agata Feltria (Rimini).

“Voglio porgere le più sincere condoglianze -conclude Bonaccini- anche a nome della Regione Emilia-Romagna, alla sua famiglia e alla comunità dei luoghi in cui Cerbara ha operato con passione e amore per la democrazia”.

Cerbara, foto da RiminiToday